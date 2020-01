L’écrivain “ Rogue One ” révèle une idée inutilisée de Dark Vador

L’auteur de l’histoire de Rogue One, Gary Whitta, a révélé une idée inutilisée qu’il avait pour Dark Vador dans le premier film autonome de Star Wars.

Disney et Lucasfilm ont lancé la série de films d’anthologie Star Wars avec Rogue One, un opéra spatial épique centré sur le groupe de rebelles qui ont volé les plans de l’Étoile de la mort et ouvert la voie à la rébellion pour démanteler l’Empire galactique. Pendant les derniers instants du film, Dark Vador a poursuivi sans relâche les rebelles qui ont reçu la transmission contenant les plans et en ont tué beaucoup avant que leur vaisseau spatial ne parvienne à s’échapper.

La célèbre scène du couloir est l’une des séquences mémorables de Rogue One, mais Gary Whitta a révélé qu’il avait initialement proposé un déchaînement légèrement différent pour Dark Vador. Comme Whitta l’a expliqué sur son compte Twitter officiel, il a imaginé une scène dans laquelle Dark Vador arrive sur la plage de Scarif pour déclencher le carnage après que les Stormtroopers ne soient pas en mesure de percer le groupe de rebelles entourant la tour impériale.

Les troupes terrestres rebelles se sont abattues autour de la tour de communication impériale sur Scarif, les stormtroopers ne peuvent pas percer pour rejoindre Jyn qui est sur le point de transmettre ses plans. Vader dit “mets-moi sur cette plage”. Carnage s’ensuit. Vous avez fini par voir quelque chose comme ça dans la scène du couloir. https://t.co/vvQKGPSgDr

– Gary Whitta (@garywhitta) 21 janvier 2020

Voici le synopsis officiel de Rogue One: A Star Wars Story:

De Lucasfilm vient le premier des films autonomes de Star Wars, «Rogue One: A Star Wars Story», une toute nouvelle aventure épique. En temps de conflit, un groupe de héros improbables s’unit pour voler les plans à l’étoile de la mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. Cet événement clé de la chronologie de Star Wars rassemble des gens ordinaires qui choisissent de faire des choses extraordinaires et, ce faisant, font partie de quelque chose de plus grand qu’eux.

Réalisé par Gareth Edwards à partir d’un scénario co-écrit par Chris Weitz et Tony Gilroy basé sur une histoire de John Knoll et Gary Whitta, Rogue One: A Star Wars Story met en vedette Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, avec Jiang Wen et Forest Whitaker.

Rogue One: A Star Wars Story est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-Ray et DVD.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

