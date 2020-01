L’écrivain “ The Witcher ” rejoint la série “ Moon Knight ” de Marvel

L’écrivain Witcher Beau DeMayo a rejoint la série Moon Knight de Marvel qui fera ses débuts sur Disney Plus.

L’un des plus grands succès de Netflix de l’année dernière a été leur adaptation de The Witcher, un spectacle qui a comblé le vide fantastique laissé par Game of Thrones. Beaucoup a été dit sur l’histoire de The Witcher, beaucoup citant cela pour être déroutant tandis que d’autres le louant pour être une interprétation audacieuse d’un récit complexe qui n’insulte pas l’intelligence de son public. Il semble que Marvel ait été impressionné par les risques que l’écriture de The Witcher a pris et incite l’écrivain Beau DeMayo à rejoindre la série Moon Knight sur Disney Plus.

Sur Twitter, Beau DeMayo a modifié sa biographie pour révéler qu’il travaille sur la série Moon Knight de Marvel. Malheureusement, l’écrivain Marvel n’a révélé aucune information concernant la série Moon Knight, mais il est certain que plus d’informations sortiront au fur et à mesure que la série entrera en production. Cette nouvelle intervient dans le sillage de Beau DeMayo rejoignant le film d’animation dérivé de The Witcher pour Netflix intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf.

La série Moon Knight de Marvel devrait commencer sa production cette année et maintenant que son équipe de rédaction semble en voie de finalisation, le casting est à l’horizon. Avec un écrivain de The Witcher, Moon Knight devrait être l’un des projets les plus excitants de Marvel. Il a été suggéré que la série Moon Knight de Marvel mettra en vedette une personne d’origine israélienne dans le rôle titre pour renforcer son authenticité. Seul le temps dira qui Marvel jette pour la prochaine série Moon Knight.

Dans les bandes dessinées, Marc Spector, alias Moon Knight, était un agent de la CIA devenu mercenaire où il a fait des millions. Sa richesse d’être un mercenaire et ses investissements lui rapportent entre 50 millions et 3 milliards de dollars de valeur nette, lui accordant une vie suave à la Bruce Bruce. Pourtant, lors de son dernier travail de mercenaire au Caire, Spector a été laissé pour mort par un ancien collègue.

Spector s’est traîné à travers les sables du désert jusqu’au tombeau de Konshu, le dieu lunaire égyptien. Là, il a été déclaré mort mais ressuscité aux mains de Konshu. La résurrection a cependant fait des ravages, car il a développé un trouble de la personnalité multiple. À son retour à New York, il a créé deux nouvelles personnalités, Steven Grant et Jake Lockley. Grant était le coureur de jupons millionnaire, tandis que Lockley était chauffeur de taxi.

C’est après avoir développé ses autres personnalités lorsqu’il a pris le manteau de Moon Knight. Konshu accorda à Spector des capacités physiques accrues et des visions prophétiques périodiques la nuit; Pourtant, même Spector lui-même n’était pas sûr que Konshu soit encore une autre personnalité de sa propre création. Même encore, Moon Knight fonctionne avec un arsenal de technologies, de véhicules et de costumes adaptés à ses besoins.

En plus de Moon Knight, Marvel Studios développe également The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel et She-Hulk pour Disney Plus.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

