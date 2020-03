L’écrivain Todd Farmer creuse au cœur de la suite perdue «My Bloody Valentine 3D: Part 2» [Phantom Limbs]

membre fantôme / ˈfan

Bienvenue à Membres fantômes, une fonctionnalité récurrente qui examinera les suites et les remakes d’horreur prévus mais non produits – extensions de films de genre que nous aimons, annexes de franchises d’horreur que nous adorons – qui ont malheureusement été supprimées avant de dépasser les étapes de planification. Ici, nous discuterons avec les créateurs de ces extrémités défaites pour avoir un aperçu unique de ces suivis qui n’ont jamais été, avec les discussions qui, espérons-le, éclairent mais sans aucun doute des rappels douloureux de ce qui aurait pu être.

Pour cette entrée, nous allons jeter un oeil à My Bloody Valentine 3D Part 2, la suite qui aurait dû être de l’horreur surprise de Lionsgate en 2009 a frappé My Bloody Valentine 3D. Rejoignez-nous pour ce chat est scénariste Todd Farmer, qui a écrit le MBV 3D original, ainsi que Drive Angry et Trick (chacun dirigé par son collaborateur Patrick Lussier). Au cours de cet entretien, M. Farmer discutera pourquoi la suite qu’il a écrite n’a jamais eu lieu, où son histoire aurait disparu et si oui ou non le film pourrait encore se produire toutes ces années plus tard.

Pour ceux qui n’ont pas vu My Bloody Valentine 3D (dommage!), Ou pour ceux qui ne l’ont pas revu depuis un moment, un bref récapitulatif.

Dix ans après que le mineur meurtrier Harry Warden eut massacré de nombreuses personnes dans une vague de tueries vicieuses avant de disparaître dans la mine Hanniger qui l’avait précédemment employé, le fils prodigue Tom Hanniger (Jensen Ackles) retourne dans sa ville natale d’Harmony une décennie après avoir échappé de peu à la fin commerciale de la pioche de Harry Warden. En ville pour vendre la mine de son père récemment décédé, Tom rencontre la vieille flamme Sarah (Jaime King) avant qu’une série de meurtres macabres ne place Tom dans le collimateur du mari jaloux de Sarah, Axel (Kerr Smith), le shérif de la ville qui pense que Tom pourrait être responsable des récents meurtres. Les corps tombent tandis que les harengs rouges abondent, jusqu’à ce que l’histoire se termine là où elle a commencé – dans la mine Hanniger, où il a révélé que le malade mental Tom avait en fait commis les tueries, croyant parfois qu’il était le mineur masqué Warden. Une violente confrontation se termine avec Axel piégé et Tom abattu par Sarah avant que tous ne soient pris dans une explosion déclenchée par les coups de feu. Axel et Sarah sont secourus, ne réalisant pas non plus qu’un Tom blessé est également sorti de la mine…

Compte tenu de la nature ouverte du film et de son succès financier (plus de 100 millions de dollars dans le monde), une suite à ce slasher semblait presque inévitable. Et pourtant, onze ans plus tard, nous n’avons pas encore de suivi. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

«Nous sommes entrés et avons projeté cela probablement deux semaines avant la sortie du film», explique M. Farmer. «Nous sommes allés à Lionsgate et avons lancé [Lionsgate Senior Vice President of Production John] Sacchi et [Lionsgate President Michael] Paseornek. Paseornek connaissait les gars qui ont fait le film original, et il était donc une sorte de fer de lance pour obtenir [the remake] fait. Et donc, nous sommes entrés et les avons plantés, et ils ont adoré. Puis le film est sorti, et nous étions avec un groupe de gars de Lionsgate le soir de la sortie du film, et ils étaient nerveux. Ils avaient eu une mauvaise passe, et ils avaient tout mis dans le marketing sur [this film]. Et le marketing était super pour ça. Il s’est ouvert grand, il s’est ouvert fort. Je me souviens que vendredi soir, l’un des cadres avec nous, tout sourire, a dit quelque chose comme «C’est super, j’ai un travail lundi». Nous pensions donc que tout était en or. À ce jour, je ne pouvais pas vous dire pourquoi cela ne s’était pas produit. Il y a de la spéculation. J’ai entendu dire que Lionsgate ne s’attendait pas à ce qu’il y en ait deux, alors ils n’ont jamais conclu un accord pour qu’il y en ait un deuxième.

“J’ai aussi entendu [Co-Chief Operating Officer Joe Drake], qui dirigeait Lionsgate à l’époque… n’a jamais aimé l’idée du genre horreur de toute façon, alors ils ont fini par faire un tas de comédies romantiques à gros budget et d’autres trucs à la place. Et tous les deux ans – ou, pendant un certain temps, c’était chaque année – nous tendions la main aux dirigeants et leur disions: «Nous pourrions encore le faire!». Ils étaient toujours enthousiastes, mais n’ont jamais appuyé sur la détente. Nous voici, de nombreuses lunes plus tard. »

Alors, qu’aurait impliqué l’histoire de la suite? “Nous aurions ouvert avec Axel et Sarah dans l’ambulance. Et [Deputy] Martin, joué par Edi [Gathegi], aurait toujours été sur le site et aux commandes, car Axel avait été piégé. Nous avons demandé à Axel de se faire opérer, et Sarah – faisant des allers-retours – va appeler sa mère au sujet de son fils. Pendant qu’elle est là pour passer un coup de téléphone, elle voit des traces de pas sanglantes. Et puis Martin, à la mine, trouverait le corps de [the rescue worker Tom murdered], dépouillé de ses vêtements, et il sait immédiatement ce que cela signifie.

«De retour à l’hôpital, Tom sort de derrière [Sarah] et attaques. Mais nous pouvons clairement dire que ce n’est plus Tom – c’est Harry qui est ce que nous avons vu à la fin du premier film. Alors Axel est en chirurgie. L’anesthésiste est sur le point de mettre le masque sur son visage, puis Axel entend Sarah crier. Alors il commence à se battre avec les infirmières et les médecins parce qu’il essaie de sortir de là, et il se jette sur la table. Pendant ce temps, Tom poursuit Sarah dans les couloirs de l’hôpital. Il la pousse au sol, sur le point de la tuer.

«Il y avait un adjoint Ferris qui était [original film, portrayed by Karen Baum]. Elle est entrée dans la maison avec [Sheriff Burke, portrayed by Tom Atkins] dans le film précédent. Nous allions ramener tout le monde [from the previous movie] qui était prêt à venir. Elle arrive au coin de la rue avec une arme à feu. Tom se fige et [Ferris] aide Sarah à se relever. Puis Axel arrive au coin de la rue, tout sanglant… et c’est juste le genre de distraction dont Tom aurait eu besoin. Il attaque et tue [Ferris] – probablement une pioche à travers le temple, si je me souviens bien. Cela semblait être une bonne mort.

«Axel aurait saisi l’arme. Il tire sur Tom, qui s’enfuit dans la cage d’escalier. Et puis Axel et Sarah sont reconnectés. Mais [Axel’s] en mission maintenant. Alors ils vont dans la cage d’escalier, et ils voient au bas de la cage d’escalier – il y a le corps de Tom. Il est tombé du balcon, et il est couché face cachée de sang partout. Ils se précipitent en bas, Axel avec le pistolet sorti. Quand ils y arrivent, ils trouvent un [instead of Tom]. Tom sort de derrière Sarah et la tire dans le couloir.

«Il fermait alors la porte. Vous avez ce genre de portes de sécurité d’hôpital, avec les fils à l’intérieur. Donc [Axel’s] tir, mais les balles ne passent pas. Ils ont cette impasse à travers ce petit verre mince – Axel ne peut pas l’atteindre, [while] elle est étranglée par Tom.

«Et puis Tom, en complet costume de mineur, la pousse en avant. Sa main est sur le verre, la main d’Axel est sur le verre, puis elle se branle. Vous le voyez dans ses yeux, vous voyez la douleur, puis elle commence à cracher du sang. Et les hurlements d’Axel. Elle s’effondre au sol pour révéler Tom debout là avec sa pioche sanglante et son cœur dans son autre main. C’est un film de famille!

“À ce moment-là, Tom lance un regard noir à Axel, Axel le regarde fixement. Et puis – Tom revient. Ce n’est pas Harry. Il regarde choqué et confus. Il voit la pioche, il voit le cœur dans sa main, il voit Sarah à ses pieds. Il tombe par terre – “Oh mon dieu, qu’est-ce que j’ai fait?” Pendant ce temps, Axel est là, le fixant, comme aucun homme ne l’a jamais regardé auparavant, tandis que Tom est assis là, berçant la morte Sarah. Ensuite, la carte de titre filerait à travers l’écran – My Bloody Valentine 3D Part 2. Les mots claquent hors de l’écran! ” C’est une sacrée ouverture! “Ouais je pense que oui. Jaime King aurait détesté ça! Je ne pense pas que nous lui ayons jamais dit que cela se passerait. “

Alors, où serait passée l’histoire après cette ouverture? M. Farmer poursuit: «C’est donc un an plus tard. Nous ouvrons sur ce psychiatre – je pense que son nom était le docteur Josey. Nous volions le docteur Josey [the unproduced] Halloween 3D, parce que nous l’avions créée [for that] mais jamais fini de l’utiliser. Elle est assise dans l’un de ces cercles ronds, parlant essentiellement à un tas de fous. Quatre d’entre eux se distinguent: ce belette, qui est très en colère; il y a ces jumeaux, Trixie et Pixie; et il y a Marion, cette énorme bite de mec – et le plan était toujours de lancer le Kurgan, pour faire venir Clancy Brown.

“Pendant qu’ils parlent, vous entendez clairement qu’ils adorent Harry Warden. Surtout ces quatre-là, ils adorent Harry Warden, tout sur lui. Ils continuent juste à continuer. Elle continue d’essayer de changer de sujet. Elle et la belette entrent dans ce genre d’argument, et puis soudain, le docteur Challis entre. Nous allions trouver un moyen d’obtenir [Tom] Atkins pour jouer le rôle – assombrir ses cheveux, lui donner un gros nez, faire quelque chose – mais nous ramènerions Atkins. Il [would] jouer un rôle similaire [as to his role in Halloween III: Season of the Witch].

«Alors Atkins entre et rompt ce combat. Alors nous avons coupé – il va vers sa voiture et quelqu’un le traque. Nous le traitons, vous voyez quelqu’un arriver, et vous êtes presque sûr que c’est Harry Warden. Et juste au moment où il arrive à sa voiture, bougez pour révéler: c’est Axel, ivre avec une bouteille de whisky à la main. [Axel] attrape [Challis]et le pousse contre sa voiture. Et à travers le dialogue, nous apprenons qu’Atkins avait déterminé que Tom allait mieux, il était guéri. Il a témoigné et Tom a été libéré. Et donc Axel est énervé. [We find out that] Tom a été placé en garde à vue, changement de nom, le tout. Alors Axel continue de harceler Challis, voulant savoir où est Tom. Josey sort, elle les casse et les flics arrivent. Plutôt que de le laisser partir, Axel frappe [Challis] et est arrêté.

«De là, nous avons rencontré un journaliste du Kentucky, interviewant un mineur. Le gars continue de parler d’un ‘TJ Burke’. “C’est un idiot.” Il y a eu un effondrement dans la mine. TJ va y aller et les sauver tous. Putain de fou, il n’y arrivera jamais. “Nous voyons qu’ils abaissent un mineur. Une fois que nous sommes arrivés là-bas, nous révélons que ce gars de TJ Burke est en fait Tom. Il se déplace dans la mine, et il trouve le premier mineur blessé, et nous nous demandons – “Oh mon dieu, il va le tuer.” Mais il ne le fait pas, il le sauve réellement. Il finit par sauver tout le monde dans la mine.

“Tous les gars ont été sauvés -” C’est un miracle, il n’aurait pas dû être en mesure de le faire. “Et le journaliste continue d’essayer de le rejoindre, et il disparaît dans la foule. De retour avec le docteur Josey, elle libère Axel de prison. Alors qu’ils quittent le poste de police, ils voient les images de cet effondrement minier au Kentucky. Effectivement – ils voient Tom en arrière-plan.

«De retour au Kentucky, dans un bar de mineurs, il y a une grande fête après ce sauvetage. Tous les mineurs sont partout [Tom]. Il y a des ivrognes qui choisissent un combat, juste [being] belligérant. Et vous voyez que Tom a du mal à ne pas le perdre – nous savons, en tant que public, qu’il a du mal à ne pas devenir Harry et à arracher la gorge de ce gars. Alors Tom s’enfuit dans la salle de bain juste pour s’éloigner de lui. Il regarde dans le miroir, essayant de le tenir ensemble, et ce mineur ivre entre et le frappe à l’arrière de la tête, se fracasse le visage dans le verre, frappe ses pieds sous lui, lui donne des coups de pied, puis rit et part la salle de bain.

«Alors Tom se remet debout, regarde dans le miroir brisé, et il voit Harry Warden. De retour au bar, ce mec est en train de le pirater avec ses copains, il rit, et puis soudain, il y a Tom, debout dans l’embrasure de la porte de la salle de bain. Il est tout sanglant et meurtri, et ils craquent juste. Alors Tom lâche traverse [the bar] à la sortie. Ils le chahutent tout le long. Mais plutôt que de partir, Tom tend la main et attrape la pioche par dessus la porte.

«Retour à Axel et Josey, au volant. Nous découvririons ce qui était arrivé à Axel, il apprendrait à la connaître un peu plus, et nous aurions en quelque sorte l’idée qu’il est attiré par elle. Martin, qui est maintenant shérif, appelle et dit: “Écoutez, si vous allez faire cette chose, il y a ce bar pour mineurs …”

«Alors ils y arrivent, et la première chose qu’ils voient est un type mort au milieu de l’allée. Axel attrape son arme et court à l’intérieur. [Josey] entend quelque chose, puis se retourne et regarde et pense qu’elle voit Tom, debout dans l’ombre. Il y a une serveuse et elle dit [to Axel] «C’était TJ Burke. Il a tué tous les gars qu’il venait de sauver plus tôt. “À ce stade, Tom s’est échappé dans les bois. Axel sort en trombe et demande à Josey de lui montrer le dossier de Tom.

“Tom, ou plus probablement Harry, retourne à l’asile d’aliénés où il avait été détenu. Il fait irruption et libère tous les [inmates], et il commence à tuer. Alors qu’il est sur le point de tuer Weasel, que nous avons vu plus tôt, Weasel est comme “Oh mon dieu, c’est toi! Harry! »Parce que tous ces gars aimaient bien Tom, mais ce qu’ils voulaient c’était que Harry sorte. Alors vous auriez la belette et les jumeaux, et [Marion] avec Tom. Pendant ce temps, Axel et Josie seraient retournés à l’asile d’aliénés et… »

Puis? Eh bien, c’est à ce stade que nous devrons quitter nos héros afin de préserver les parties de l’histoire qui pourraient encore arriver à l’écran un jour. “Si nous devions recommencer – alors que nous ne pourrions utiliser aucun des trucs que je viens de vous dire, il y a des rebondissements que nous pourrions encore faire fonctionner. Mais c’était une de ces situations où vous ne savez pas qui est le mineur et qui ne l’est pas. Vous ne savez pas qui est Tom et qui ne l’est pas. ” Donc, il pourrait y avoir eu plusieurs tueurs? “Ouais. Je pense que c’est ce qui aurait rendu la tâche plus difficile à Axel et Josey [and Martin, who comes back into the story]. Oh, et Atkins aurait probablement été tué à ce moment-là. “

Pourquoi tu dois toujours tuer Tom Atkins?! “Nous ne l’avons pas tué dans Drive Angry! Et il aime mourir, ne le laissez pas vous dire différemment. Bien que, de temps en temps [after the release of My Bloody Valentine 3D], il n’arrêtait pas de dire: «J’aurais pu vivre avec une mâchoire prothétique! Je pourrais être dans la suite! »»

Qu’en est-il de cette spéculation dont vous avez parlé plus tôt – qu’est-ce qui a empêché le film de se faire? Qu’est-ce qui continue de l’empêcher de se faire? «Ils n’ont jamais refusé de le faire. Le film est sorti et s’est bien passé, donc Patrick et moi prenions réunion après réunion après réunion parce que nous avions un grand film et nous étions soudainement l’équipe ‘It’, et tout le monde était intéressé par la 3D. Bien que nous ayons toujours eu le sentiment que les gens pensaient que c’était un coup de chance. “Oh, vous avez réussi parce que c’était en 3D.” Pendant ce temps, les mêmes personnes montaient leurs départements de genre pour sortir et faire un film en 3D.

“Quand tout est dit et fait, tout le monde est sorti et a commencé à faire des films en 3D, mais nous ne l’avons jamais fait. Deux ou trois semaines après la libération, personne ne renvoyait nos appels à Lionsgate. Nous n’avons donc jamais vraiment su quel était l’accord. Il y avait des spéculations que Lionsgate ne pensait pas [the first movie] serait un succès… alors ils n’ont jamais pensé à verrouiller les droits d’une suite. C’était une des choses. Et l’autre était que [Joe Drake] n’aimait tout simplement pas le film et n’aimait pas le genre. C’était probablement entre ces deux choses. Il peut y avoir une autre raison, je ne sais pas. Mais au fil des ans, chaque fois que nous revenions et parlions aux cadres qui y étaient, ils voulaient tous en faire un autre. Cela ne les dépassait jamais.

“Mais, comme je l’ai déjà dit, je sais: moi seul, et avec Patrick, j’ai préparé et écrit des scripts pour à peu près toutes les franchises. La liste s’allonge encore et encore. La mouche, Amityville, la chose, l’exorciste. C’est le genre de chose où vous travaillez énormément avec une histoire entière qui est complètement bloquée et réfléchie, et cela n’arrive tout simplement pas. Et vous n’êtes pas payé pour ce genre de choses de temps en temps. Je veux dire, nous avons fait trois ébauches massives de Hellraiser. Énorme, complètement différent. Maintenant, nous avons été payés pour cela, mais le film n’a jamais été tourné. »

Y a-t-il jamais eu la possibilité que My Bloody Valentine 3D soit encore plus qu’une franchise de deux films? Y avait-il des plans pour une trilogie, ou même au-delà? “Nous en avons certainement parlé et supposé [the first film’s] succès que «Eh bien, c’est peut-être notre scie. C’est peut-être notre franchise qui peut continuer indéfiniment. Faites-en trois ou quatre, puis remettez-le à quelqu’un d’autre pour continuer. Cela me frustre sans fin de voir ces collections d’icônes [with] Freddy, Jason, Chucky – toutes les différentes icônes. Et vous voyez très rarement The Miner. Parce que nous n’avons jamais eu de suite. Nous n’avons jamais eu l’autre film, nous n’avons jamais eu cette franchise. Même si c’était un film décent et que le film original est un bon film, vous ne voyez jamais The Miner sur aucune des collections, ni des T-shirts ou des illustrations avec tout le monde dessus. Le mineur n’est presque jamais là. Et c’est dommage, je pense. Alors oui, nous en avons parlé. Je ne pense pas que nous ayons jamais parlé d’histoire, de ce que serait la troisième. “

Cela fait onze ans que le film est sorti en salles. Si une suite était éclairée demain, serait-elle très différente de ce qui était déjà prévu, ou faudrait-il emprunter une voie entièrement différente? “Même si, par des moyens miraculeux, ils sont revenus vers nous et nous ont dit “Alors, on va en faire une autre!”, Nous n’utiliserions pas vraiment cette histoire de toute façon. Cette histoire s’est ouverte à la toute fin de l’histoire précédente. Tout le monde a dix, onze ans de plus. Nous avions vaguement parlé à Jensen, parlé à Jaime et Kerr de faire la suite, et ils étaient tous là. Mais maintenant, ça devrait être une histoire complètement différente. » Alors le sombre destin de Sarah n’est peut-être pas perdu d’avance? «La bonne nouvelle est que c’est un univers complètement alternatif. Il faudrait faire quelque chose de complètement différent. »

En fin de compte, que pense M. Farmer du statut de la suite? Espère-t-il qu’il sera encore fait un jour ou l’a-t-il laissé partir? «Pour juste la franchise elle-même – j’aime vraiment le film original – parce qu’à cette époque, c’était très unique. Ce n’étaient pas des enfants, ils étaient des adultes. C’était un genre de film slasher très différent. J’aimerais voir plus de ces histoires. Même si Patrick et moi n’avons pas raconté ces histoires, j’aurais aimé que quelqu’un le fasse. J’aurais aimé qu’ils nous donnent un premier coup! Vous savez, nous étions prêts à [a new Halloween] un gazillion de fois, je ne l’ai jamais eu. Mais nous sommes ravis qu’ils [eventually] l’a fait. “

Un merci très spécial à Todd Farmer pour son temps et ses idées.