L’écrivain WandaVision Megan McDonnell embauché pour scénariser Captain Marvel 2

WandaVision Writer embauché pour scénariser Captain Marvel 2

L’année dernière, Marvel Studios a officiellement présenté Carol Danvers de Brie Larson dans Captain Marvel; qui est devenu l’un des plus grands succès de 2019. Maintenant, les plans pour la suite se réunissent enfin.

Via The Hollywood Reporter, WandaVision le scribe Megan McDonnell a été embauché pour écrire Captain Marvel 2. Contrairement au film original, le Captain Marvel la suite aura lieu dans le présent du MCU. De plus, THR note que les codirecteurs Anna Boden et Ryan Fleck ne reviendront pas pour la suite. Cependant, le duo serait en pourparlers pour une série Marvel sur Disney +. Marvel serait également à la recherche d’une réalisatrice pour diriger Captain Marvel 2.

McDonnell est un scénariste relativement nouveau, avec WandaVision comme son premier crédit majeur. aditionellement WandaVision comporte un lien vers Captain Marvel. Teyonah Parris interprétera une ancienne version de Monica Rambeau, la jeune fille jouée par Akira Akbar dans Captain Marvel. Au sein des bandes dessinées Marvel, Monica a acquis le pouvoir de se transformer en lumière et de contrôler tout le spectre. Monica a également pris le nom de Captain Marvel, avant d’ajouter Photon, Pulsar et Spectrum comme noms de code ultérieurs. Nous soupçonnons que Monica et Carol se réuniront dans Captain Marvel 2.

Êtes-vous enthousiasmé par la prochaine suite de Captain Marvel? Que voulez-vous voir dans le film? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

Lecture recommandée: Captain Marvel de Marvel: L’art du film

Nous participons au programme d’associés d’Amazon Services LLC. Ce programme de publicité d’affiliation fournit également un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.