L’écrivain X-Force dévoile les plans de la franchise Fox abandonnée

Avant d’être repris par Disney, on ne pouvait nier que les principales propriétés de bandes dessinées de Fox avaient un besoin urgent de rafraîchissement. Les principaux versements de la longue série X-Men commençaient vraiment à s’essouffler après la décevante Apocalypse et le désastreux Dark Phoenix, mais les retombées comme Deadpool et Logan ont connu un succès critique et commercial, probablement parce qu’elles étaient exemptes de la manilles mandatées par le studio qui ont dicté la direction créative de leurs collègues mutants.

Alors que le groupe a peut-être été présenté et joué principalement pour rire dans Deadpool 2, un X-Force Le film a été initialement éclairé en vert dès 2013, avec Jeff Wadlow de Kick-Ass 2 prêt à écrire et à diriger. L’idée était que les suites X-Men continueraient à produire des superproductions PG-13 pour garder l’argent au box-office, tandis que les goûts de la franchise Deadpool et X-Force prendraient plus de risques et feraient appel à un public plus mature.

Malheureusement, le spin-off proposé de X-Force est resté dans l’enfer du développement et n’a jamais décollé avant l’acquisition de Fox par Disney. Wadlow a finalement abandonné, et à un moment donné, Ryan Reynolds devait co-écrire le script aux côtés de Joe Carnahan, bien que Drew Goddard devait diriger avant que la liste complète des mutants ne soit complètement retirée de la table une fois que la Mouse House avait acquis leur plus récent jouet.

Dans une récente interview, Wadlow a donné quelques détails sur la façon dont il envisageait d’approcher sa version de X-Force, et cela semble certainement beaucoup plus intéressant que tout ce que Bryan Singer ou Simon Kinberg ont réussi à apporter aux braises mourantes de la franchise X-Men. .

«Ce que je peux partager sur mon opinion sur la propriété, c’est qu’il a demandé si X-Men concernait des mutants qui pouvaient aller à l’école privée avec Wolverine et le professeur X, et que le Blackbird se précipitait pour les ramasser, qu’en est-il du mutants qui doivent aller à l’école publique? Qu’en est-il de ceux qui n’ont pas le bienfaiteur qui s’occupe d’eux, et qu’en est-il des enfants qui doivent le découvrir par eux-mêmes? Nous aurions alors introduit le mentor le plus sombre et le plus militant sous la forme de Cable. »

Concentrer le X-Force un film sur un groupe de jeunes mutants privés de leurs droits avec Cable en charge aurait été une rotation unique sur le modèle X-Men établi, et aurait semblé émuler le ton plus mature de Logan, mais l’effort final de Fox a plutôt fini par être l’un des les plus grosses bombes au box-office de mémoire récente.