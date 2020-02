L’écrivaine mexicaine Fernanda Melchor est finaliste du prix Booker 2020!

Depuis des temps immémoriaux, la littérature mexicaine est reconnue dans le monde entier. Ces dernières années, cela a été plus évident et c’est comment ne pas le faire si dans notre pays nous avons de vrais talents et ce n’est pas une exception car L’écrivain Fernanda Melchor a été inclus dans la liste des candidats pour remporter le prix Booker 2020, la plus importante reconnaissance des lettres anglaises.

Tout cela grâce à son livre Hurricane Season – ou Hurricane Season en espagnol -, où il nous raconte une histoire pleine d’indifférence et de désespoir qui se concentre sur un problème très spécifique au Mexique. Ce n’est pas la première fois qu’un Mexicain est considéré pour cette grande reconnaissance, puisque l’an dernier l’écrivain Valeria Luiselli Elle a également été nominée pour ce même prix pour son roman, Archives des enfants perdus. Il ne fait aucun doute que les femmes élèvent le nom de notre pays.

Qui est Fernanda Melchor?

Si vous n’avez aucune idée de qui est Fernanda Melchor et de son travail, nous vous en parlons un peu ici. Elle est diplômée de l’Université Veracruzana de la carrière de journaliste, où elle était également coordinatrice de la communication universitaire. Au cas où cela ne suffirait pas, Il est également titulaire d’un Master en Esthétique et Art de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Tout au long de sa carrière, il a écrit des histoires et des histoires pour divers journaux et magazines importants au Mexique tels que La Parole et l’Homme, Excelsior, Replicante, Magazine de littérature mexicaine contemporaine et aussi pour des médias internationaux comme Le Monde Diplomatique et El Malpensante. Ses débuts en tant qu’écrivain ont eu lieu en 2008, lorsqu’elle a créé son premier roman pour enfants intitulé My Veracruz et pour 2013 déjà pleinement dans la littérature a décidé de lancer deux de ses œuvres les plus importantes, Ce n’est pas Miami et False Hare.

Grâce à eux, il a réussi à obtenir des prix comme le premier concours de dissertation sur le lynchage 2002 organisé par la Commission nationale des droits de l’homme, le prix du journalisme d’État 2009 de la Fondation Rubén Pabello Acosta pour le journalisme, le prix Dolores Guerrero National Chronicle et quelques autres dans le monde tels que le Prix Anna Seghers et le Prix international de littérature 2019 de la Maison des cultures du monde à Berlin.