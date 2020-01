L’éditeur de The Rise of Skywalker donne une autre excuse au manque de temps d’écran de Kelly Marie Tran

En ce qui concerne Star Wars: The Rise of Skywalker, un grand nombre de fans sont mécontents du rôle diminué de Kelly Marie Tran. Les fans ont tendance à utiliser des hashtags pour soutenir Tran et son personnage Rose Tico depuis la première du film en décembre 2019. Maryann Brandon, éditrice de Star Wars: The Rise of Skywalker, a maintenant offert une autre excuse au sujet du rôle plus petit de Rose Tico.

Kelly Marie Tran | Photo de Samir Hussein / WireImage

Kelly Marie Tran était un personnage majeur de «Star Wars: The Last Jedi»

Dans Star Wars: The Last Jedi, Tran avait environ 11 minutes de temps d’écran en tant que Rose. Elle a partagé une histoire avec le personnage de John Boyega Finn, l’un des personnages principaux de la franchise.

L’auteur de l’ardoise Violet Kim a apporté un chronomètre à son visionnement de Star Wars: The Rise of Skywalker. Elle a constaté que Rose n’était à l’écran que pendant 76 secondes. Avec un peu plus d’une minute de temps d’écran, le rôle de Tran a été considérablement réduit.

Après Star Wars: The Last Jedi, Tran a été victime de harcèlement en ligne raciste et sexiste de la part de ses fans. Le petit rôle de Rose dans le film suivant a ensuite fait croire que les créateurs essayaient d’apaiser ces fans toxiques.

“Je déteste vraiment détester Star Wars, mais la diminution de la présence à l’écran de Rose Tico après que Kelly Marie Tran ait été harcelée sans relâche en ligne par des gens qui n’aimaient pas son personnage donne l’impression que les intimidateurs ont gagné … #SWRepMatters #RoseTicoDeservedBetter”, a écrit un utilisateur de Twitter.

La raison de Maryann Brandon pour le petit rôle de Rose Tico

Selon Brandon, Tran avait un si petit rôle dans Star Wars: The Rise of Skywalker parce que Rose ne fait pas partie du trio principal. Apparemment, le réalisateur J.J. Abrams souhaitait se concentrer sur l’amitié de Finn, Rey et Poe, malgré le fait que les trois n’avaient jamais fonctionné en tant que trio dans la franchise auparavant. Le film s’est également fortement concentré sur la relation de Rey avec Kylo Ren.

«Il y avait beaucoup de personnages dans le film, et parce que J.J. voulait faire ce film sur le voyage des trois principaux amis, puis sur le conflit de Rey avec Kylo Ren, il est devenu très difficile de servir beaucoup plus de personnages », a déclaré Brandon.

Même si Tran n’avait que 76 secondes de temps d’écran, Brandon a essayé d’assurer les fans que les créatifs traitaient Rose comme un personnage important.

“C’est un personnage important dans la Résistance, et nous avons fait de gros efforts pour le montrer dans le film, et je pense que nous l’avons fait, mais le film ne pouvait vraiment pas gérer beaucoup plus d’histoires de personnages”, a déclaré Brandon. «Nous aimons tous Rose. Et nous voulons faire chanter son personnage. “

L’éditeur a également déclaré que l’inclusion de quelques clichés de Rose à la fin du film donnait au personnage suffisamment de temps d’écran pour satisfaire les fans.

Brandon a poursuivi: «Et c’est pourquoi elle est dans la bataille finale. Et je l’ai coupée plusieurs fois dans la bataille finale parce que je sais qu’elle est la favorite des fans et je voulais lui montrer son implication. »

Chris Terrio a offert une excuse différente à propos de Kelly Marie Tran

En décembre 2019, Terrio, le co-auteur du film, a donné une autre excuse insatisfaisante concernant le manque de temps d’écran de Tran. Selon lui, le rôle de Tran a été réduit car une majorité de ses scènes mettaient en scène feu Carrie Fisher.

“L’une des raisons pour lesquelles Rose a un peu moins de scènes que nous aimerions qu’elle a à voir avec la difficulté d’utiliser les images de Carrie Fisher comme nous le voulions”, a déclaré Terrio au Awards Daily.

Il a poursuivi: «Nous voulions que Rose soit l’ancre de la base rebelle qui était avec Leia. Nous pensions que nous ne pouvions pas laisser Leia à la base sans l’un des principaux que nous aimons, alors Leia et Rose travaillaient ensemble… Au fur et à mesure que le processus évoluait, quelques scènes que nous avions écrites avec Rose et Leia se sont avérées ne pas répondre aux standard de photoréalisme que nous espérions. Ces scènes sont malheureusement tombées du film. »

En ce qui concerne le rôle de Tran dans Star Wars: The Rise of Skywalker, il n’y a pas de réponse claire quant aux raisons pour lesquelles elle est à peine apparue dans le film. Sur la base des raisons de Terrio et Brandon, il semble que ceux derrière le film n’aient pas non plus de réponses satisfaisantes.