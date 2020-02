Lee Phillip Bell Dead: «Jeune et agité», «Audacieux et beau»

Selon Phillip Hollywood Reporter, le scénariste de savon Emmy Lee Phillip Bell, qui a co-créé les agrafes de jour de longue date de CBS, The Young and the Restless et The Bold and the Beautiful, est décédé à l’âge de 91 ans.

Les enfants de Bell ont confirmé la nouvelle dans un communiqué: «Notre mère était une épouse, une mère et une grand-mère aimantes et encourageantes. Gracieuse et gentille, elle a enrichi la vie de tous ceux qui l’ont connue. Elle nous manquera énormément. »

The Young and the Restless et The Bold and the Beautiful ont présenté leurs condoléances via les flux Twitter officiels des émissions: “Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès d’un membre de notre famille CBS et de la communauté Daytime, journaliste spécialisé dans la diffusion des Emmy Awards, et co-créateur de Y&R et B&B, Lee Phillip Bell. Elle a été une pionnière de la télévision et nous manquera beaucoup. »

Avec son défunt mari William J. Bell, elle a co-créé The Young and the Restless en 1973 et The Bold and the Beautiful en 1987; les deux savons restent sur le programme de jour CBS à ce jour. Elle a remporté le Daytime Emmy for Outstanding Daytime Drama Series en 1975 pour son travail sur Y&R, et a reçu un Daytime Emmy for Lifetime Achievement en 2007. (Le fils de William et Lee, Bradley Bell, est le scénariste en chef de The Bold and the Beautiful depuis 1993. )

Lee Phillip Bell a également eu une longue carrière en tant que personnalité de la télévision, animant le talk-show de Chicago The Lee Phillip Show pendant plus de 30 ans. Elle a interviewé de nombreux journalistes et célébrités dans l’émission, dont le président Richard Nixon, John Wayne et Lucille Ball.

L’héritage de jour de Bell perdure: The Young and the Restless vient de marquer un renouvellement de quatre saisons sur le réseau Eye, garantissant qu’il se poursuivra jusqu’en 2024 au moins.