L’effet numérique de dernière minute ajouté à la post-production de «The Boy» qui a amélioré la fin

Assis avec le réalisateur William Brent Bell et producteur Gary Lucchesi sur le plateau de Brahms: le garçon II a révélé de nombreux détails clés sur ce qui attend la suite. Une chose que nous ne nous attendions pas à découvrir, cependant, était un changement clé qui s’est produit pendant la post-production qui a complètement changé l’apparence de Brahms dans l’acte final de Le garçon. Les Brahms adultes, bien sûr. Il s’est avéré que la torsion majeure, qui a révélé qu’un Brahms très adulte vivait dans les murs du manoir du Heelshire, aurait été très différente s’il n’y avait pas eu un effet numérique majeur qui, jusqu’à présent, est passé inaperçu.

En parlant du processus de collaboration sur ces films, Lucchesi a médité: «Il y a quelque chose dans le processus de réalisation de films. Vous avez un scénario; vous faites toute cette préparation, mais il y a certaines choses qui se produisent pendant la réalisation du film. Je souhaiterais avec le recul, maintenant nous l’avons corrigé, mais avec le recul, j’aurais souhaité que nous ayons eu une conversation dans le premier Garçon à propos de mettre le masque sur son visage. “

Attendez. Quelle?

Il s’avère que lorsque The Boy a été filmé, l’apparition soudaine de l’adulte Brahms a été filmée sans masque. Bell partage: «Je vais vous parler du masque parce que j’ai toujours été surpris que cela ne soit jamais sorti. Vous savez Javier Botet, droite? C’est à cela que je voulais jouer Brahms dans les murs. Cela n’a tout simplement pas volé. “ Que Bell a initialement conçu Brahms avec Botet à l’esprit, un acteur connu pour son cadre mince et unique et la création de personnages cauchemardesques dans The Conjuring 2, [Rec], et plus donne un aperçu des raisons pour lesquelles Brahms n’avait pas de masque au départ.

Lorsque Botet n’était pas disponible, Bell explique: «Ensuite, nous avons eu un gars, qui était super. Pour moi, il était un peu comme un Javier plus conservateur. Pas tout à fait aussi sauvage et bizarre et grand et fou. Mais il était cool. Mais nous avons tourné le film et il n’avait pas de masque. C’était juste un gars avec une barbe et il avait l’air fou de sortir des murs. Nous avons testé le film et le film a très bien testé; tout le monde a aimé le film. Nous posions des questions sur le troisième acte, quand la torsion se produit, “Avez-vous été effrayé par le gars qui sortait des murs?” “Mm, oui, vous savez, mais pas si effrayé.” Huh. Et Roy Lee, qui est l’un des producteurs du film, a demandé: «Avez-vous déjà pensé à lui mettre un masque?» », ajoute Lucchesi.« Il avait travaillé sur un film il y a environ 10 ans où il avait fait cela; il avait mis un masque sur quelqu’un en post-production. “

«Ouais, les étrangers. Eh bien, ils auraient mis un masque sur quelqu’un. Donc, nous avons pensé, wow, c’est une excellente idée! Nous étions tellement concentrés sur la création de la poupée que nous n’avions jamais pensé à ça. Si vous regardez le film, le masque n’était jamais sur lui. Nous n’avons jamais prévu cela », dit Bell avant de s’étendre, il a fallu beaucoup de designs différents avant de s’installer sur la version finale qui en a fait le film. «Nous avons fait des tests pour qu’il sorte des murs avec des masques totalement différents. C’était comme: «Essayez un autre. Essaie un autre.’ Parce que vous cliquez simplement sur un bouton et qu’un autre est sur lui. C’était tellement incroyable, ce qu’ils ont fait. Et si nous avions eu un vrai masque, il n’aurait jamais été aussi cool. Il ne serait pas resté. Et ce que nous avons dû faire avec ce film, dans une certaine mesure, c’est que si nous voulons bien voir ce masque, nous devons le créer, non? »

Le superviseur des effets visuels James McQuaide a une vision beaucoup plus amusante de la situation tout en faisant allusion à la complexité de cet effet: «C’était un beau gars; elle fuit un beau mec. Ce n’était pas très effrayant. Nous avons passé quelques mois à essayer de trouver le bon design. Quelque chose d’un peu plus rugueux sur les bords, plus sorte de filage à la maison. Nous sommes revenus à l’idée que, bien sûr, cela ressemble à une grande version de la poupée Brahms. Je pense que ça l’a rendu beaucoup plus effrayant, ce visage, qu’un barista chez Starbucks, ce qui est un peu ce à quoi il ressemblait. »

Art conceptuel inutilisé

Art conceptuel inutilisé

Art conceptuel inutilisé

“La conception était la partie la plus délicate simplement parce qu’il y a tellement de cuisiniers dans la cuisine avec une opinion sur ce à quoi cela devrait ressembler. Nous avions des designs vraiment cool, mais essayer de trouver quelque chose qui était organique pour le film était l’endroit où nous sommes finalement allés. Mais l’exécution a été un peu difficile car elle n’était pas prévue, il n’y a donc pas de marqueur de suivi. Il n’y a rien de vraiment efficace. C’était comme 350 coups; c’était une partie importante du film. Probablement 1 sur 8 photos, quelque chose de fou comme ça, est un masque CG. “McQuaide dit que l’effet numérique ne s’est pas seulement arrêté au masque,” Et la brûlure à la fin, vous savez quand le masque se brise, c’est tout CG aussi . Dans la version originale, il était juste, encore une fois, aucun incendie n’a été endommagé. Nous avons eu cette idée que la maison a brûlé et il en porte les cicatrices, en tant qu’élément CG, pour rendre le film peut-être un peu plus substantiel. Donc, même c’est CG. “

Bell s’émerveille toujours de ce qu’ils ont réussi avec cet ajout en fin de partie à The Boy, «Ouais, ça a été tellement plus étrange. Essayer d’embrasser le masque, et cela rendit ses yeux plus intéressants. Nous avons cependant fait un travail de développement très intéressant à ce sujet. Le masque était plus petit, le masque était plus grand, puis plus sombre, le masque était en papier mâché. Pour moi, faire un film comme celui-là où il n’y avait pas de planification, pas de marques de suivi et pas de plan pour mettre un masque et cela a été fait à mille pour cent parfaitement, m’a fait réaliser que tout était possible pour faire un film si vous en avez besoin. change quelque chose.”

À quoi aurait ressemblé le masque en papier mâché sur Brahms? Ce clip montre le design inutilisé en action:

C’est époustouflant de penser à quel point l’acte final de The Boy aurait pu être radicalement différent sans l’ajout de ce masque effrayant. Quant à la suite, Brahms: The Boy II, un masque physique a été créé, mais vous devrez attendre la sortie du film le 21 février 2020 voir ça.