‘Legacies’: Dark Josie Reference to Willow From Buffy – Questions TV

Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Avec une autre semaine de télévision écoulée, nous lançons des requêtes à gauche et à droite sur des émissions telles que Locke & Key, Manifest, 9-1-1: Lone Star et Legacies!

1 | Dans Locke & Key Episode 3, comment Kinsey creusait-il si facilement une tombe dans un sol gelé de la Nouvelle-Angleterre au milieu de l’hiver? Et dans l’épisode 5, pourquoi révélerait-elle quelque chose d’aussi puissant que la clé de la boîte à musique de la cinquième banane dans son club de cinéma d’horreur?

2 | Comment MacGyver n’a-t-il pas prévu qu’en utilisant son corps pour mélanger le gel anti-torpilles, il pourrait s’y coincer? (Parce que le seigneur sait que nous y pensions quand il a sauté!)

3 | À quel point SNL manquait-il de ne pas avoir Alec Baldwin à portée de main alors qu’il aurait pu / aurait dû faire une parodie de la conférence de presse de Trump sur le «tour de la victoire» après le procès, au lieu d’un autre croquis de débat rassis? En parlant de ce dernier: après tous ces mois, comment l’impression d’Andrew Yang de Bowen Yang est-elle toujours aussi paresseuse, caricaturale et inexacte?

4 | Quel tournage aux Oscars avez-vous préféré: Billie Eilish réagissant au mélange impromptu de Kristen Wiig et Maya Rudolph, ou Idina Menzel réagissant à la performance surprise d’Eminem de “Lose Yourself”? Et quelle approche temporelle de l’émission avez-vous trouvé la plus flagrante: les présentateurs annonçant plus de présentateurs, ou tous les nominations intérimaires qui ont été réannoncés après que nous ayons juste regardé une bobine grésillante de leur travail?

5 | Laquelle des nombreuses retombées de Power attendez-vous le plus avec impatience? Et lequel (s) allez-vous probablement sauter?

6 | Le 9-1-1: l’épisode d’explosion de l’usine de semence de taureau de Lone Star a-t-il réussi à ne jamais dire le mot «semence»? Étaient-ils liés par les mêmes règles de 8 heures qui ne permettaient à ce médecin de décrire le traitement de “l’unité” d’Owen?

7 | Pourquoi Dottie de Bob Hearts Abishola est-il revenu au lit? N’était-ce pas son retour triomphal au travail après son accident vasculaire cérébral la semaine dernière?

8 | On All Rise, le flash mob de la Saint-Valentin de Luke pour Emily était-il mignon ou ringard?

9 | Sur Black Lightning, où dans le transport militaire à cabine unique, tout le monde a-t-il modestement changé dans ses survêtements?

10 | Manifest nous at-il lancé trop de nouveaux personnages à la fois? En outre, quelqu’un peut-il faire des têtes ou des queues de la sous-intrigue de la carte de tarot? Enfin, sommes-nous les téléspectateurs censés croire que Jared s’allie réellement avec les X-ers?

11 | Le baccalauréat aurait-il pu rendre plus évident le fait que le concurrent trop confiant Kelley serait renvoyé chez lui lors de la rencontre à trois?

12 | En regardant The Good Doctor, avez-vous bâillonné quand le tout-petit Marla a révélé à Claire que «Maman a attiré mon caca»?

13 | Sur The Conners, était-ce assez courageux de la série de donner autant de poids à l’épisode en direct aux acteurs plus jeunes et moins expérimentés – à savoir, le nouveau venu relatif Ames McNamara (Mark) – au lieu de jouer la sécurité en donnant la part du lion du dialogue aux anciens combattants? Cela dit, pouvons-nous tous convenir que McNamara a plus que saisi l’occasion? Et étiez-vous tout aussi dupe de l’impression de Jackie Hillary Clinton que Harris?

14 | Quelles sont les chances que Legends of Tomorrow et Locke & Key, en l’espace de quelques jours, discutent tous les deux du rôle de Final Girls dans les films d’horreur?

15 | Était-ce super-moderne et cool que Patrick et David, les futurs mariés de Schitt’s Creek, soient tellement dans l’idée d’un trio avec Jake… ou était-ce un peu triste qu’ils soient déjà prêts à faire la compagnie de trois au lit?

16 | Avec les nouveaux jetons de feu de Survivor en jeu, y aura-t-il plusieurs façons pour les joueurs de rentrer dans le jeu une fois qu’ils seront envoyés au bord de l’extinction? De plus, les jetons d’incendie rendent-ils plus tolérable l’inclusion de la controverse Edge twist?

17 | Allez, Chicago Med’s Will – envisagez-vous sérieusement de rencontrer un médecin la veille du jour où elle est sur le point de se livrer à la toxicomanie?

18 | Très bien, fans de Riverdale, achetez-vous maintenant que Jughead est réellement mort, ou pensez-vous toujours que tout cela est un gros faux?

19 | Fans de Grey’s Anatomy, y a-t-il un «quelque chose» imaginable qu’Alex pourrait traverser qui vous ferait croire qu’il aurait exclu Jo et, à notre connaissance, laisser Meredith dans le noir? Ayant juste regardé la dernière danse d’Irene avec son mari, Niko n’aurait-il vraiment pas compris ce que voulait dire Levi quand il a dit qu’il voulait un partenaire de danse? Et comment l’interprète a-t-elle pu parler au nom du Dr Reilly pendant cette scène finale, si la vue de la webcam était obstruée par la sœur du patient?

20 | Sur A Million Little Things, quel était l’intérêt d’avoir une piñata qui ne contenait que des paillettes et des confettis?

21 | Tout bien considéré, Lizzie de Legacies était assez vif pour quelqu’un qui a subi une chirurgie amateur de fortune il y a quelques heures à peine, non? Et pour un show qui ne résiste pas à une bonne référence de la culture pop, comment personne n’a pensé à comparer Dark Josie à Dark Willow de Buffy?

22 | Comment Jane de The Bold Type va-t-elle faire des interviews dans un sex club sans enregistreur ni bloc-notes?! Et Ryan avait totalement quelque chose d’important / de mauvais à lui dire avant de lui sauter dessus, non?

Frappez les commentaires avec vos réponses – et tous les autres Q que vous souhaitez partager!