‘Legacies’: Hope & Josie’s Fairytale – Saison 2 Episode 16 [Photos]

Est-ce que Hope se révélera être le chevalier de Josie en armure brillante? TVLine a un premier aperçu exclusif de l’épisode du 26 mars de Legacies (The CW, 9 / 8c), dans lequel “Hope infiltre le subconscient de Josie et se retrouve dans un monde de conte de fées rempli de magie noire.”

D’après l’apparence des choses, Josie vit son fantasme de princesse maudite, tandis que Hope joue un rôle de type Little Red Riding Hood. Et est-ce l’un des trois petits cochons que je vois derrière Hope là-bas? Délicieux!

Maintenant, pour la question, nous nous demandons tous: étant donné la façon dont les malédictions endormies sont généralement levées, Hope et Josie sont-elles sur le point de s’embrasser? Ce ne serait pas sans précédent, étant donné que les deux personnages ont admis aimer l’autre; Les sentiments intenses de Josie l’ont amenée à provoquer un incendie accidentellement, tandis que le coup de cœur de Hope était un peu plus éphémère.

“J’ai toujours su que Hope était assez fluide sexuellement, alors cela ne m’a pas choqué”, a déclaré Danielle Rose Russell à TVLine sur les sentiments de son personnage pour Josie. «Si jamais ça a du sens [for them to get together], Ca a du sens. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas le cas. “

Kaylee Bryant a ajouté: «Il est rare que la direction d’une émission soit même envisagée avec une femme, ou qu’elle puisse éventuellement être bi ou pan ou autrement ne pas s’identifier comme hétéro. Le fait qu’il s’agisse en fait d’une conversation dans la base de fans sans que cela soit étrange me passionne. Je pense que c’est fantastique. “

