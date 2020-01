Legacies: Kai Parker Returns – Chris Wood dans la saison 2 [Photos]

Le prochain essai de Lizzie et Josie va faire de la fusion un pique-nique en comparaison. Chris Wood revient au verset TVD en tant que fou lunatique Kai Parker sur l’épisode du 6 février de Legacies (The CW, 9 / 8c), et comme vous le verrez dans ce nouveau lot de photos, nous sommes pour un autre Gémeaux infernal réunion de famille.

Nous avons rencontré Kai pour la première fois dans la saison 6 de The Vampire Diaries lorsque Bonnie et Damon se sont retrouvés coincés avec lui dans un monde carcéral magique. Un psychopathe meurtrier du saut, l’acte le plus sombre de Kai a été de briser le mariage d’Alaric et de tuer sa fiancée. (Elle était enceinte de Lizzie et Josie à l’époque, mais comme nous le savons tous, les jumeaux ont été transférés comme par magie dans le ventre de Caroline. Les dernières saisons de TVD étaient folles, mes amis.)

L’épisode de Legacies de cette semaine s’est terminé avec Alyssa Chang (ugh!) Transportant la famille Saltzman dans un autre monde carcéral que Bonnie et les jumeaux ont créé à l’époque. Comme Alyssa l’a expliqué à Emma, ​​c’était une récompense pour quelque chose qu’elle et Alaric ont fait à elle et aux autres étudiants. Un nouveau mystère se dévoile!

Mais avant d’arriver au kiki avec Kai, Legacies nous offre un épisode de la Saint-Valentin, et nous savons quel monstre tirant des flèches et portant des couches nous espérons voir. “Après avoir appris que Josie, Lizzie et Alaric sont en difficulté, Hope mène la charge pour les sauver”, lit le synopsis de l’heure du 30 janvier.

«Pendant ce temps, Landon saisit l’opportunité de garder un œil sur le dernier monstre de la ville afin de se révéler utile. Ailleurs, la tentative de MG pour un premier rendez-vous parfait avec Kym prend une tournure désastreuse lorsque Hope sollicite son aide dans son plan. “

Parcourez notre galerie de photos du retour tant attendu de Kai – vous pouvez cliquer ici pour un accès direct – puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous. Êtes-vous impatient de voir Wood de retour à Mystic Falls?