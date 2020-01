Legacies Recap: Saison 2 Episode 10 – [Spoiler] Est dans le monde carcéral

HISTOIRES CONNEXES

L’École Salvatore est devenue un champ de bataille jeudi Legacies, alors que le messager monstrueux du Nécromancien se retournait contre chaque sorcière, loup-garou, vampire et fée (?!).

Identifiée comme «un monstre arabe qui chuchote des insécurités et nourrit la discorde», la créature a déclenché une guerre totale, opposant Hope contre Landon, Dorian contre Emma (bienvenue à nouveau!) Et tout le monde contre … enfin, tout le monde.

En fait, la seule personne apparemment non affectée par la manipulation du monstre était Wade, qui a théorisé qu’il avait été diagnostiqué à tort comme une sorcière. Lors de sa présentation au Coven Day, Wade a déclaré qu’il pensait qu’il était en fait une fée – une théorie qui s’est avérée exacte à 100%. Et sans Landon se jetant sur le monstre, mettant sa confiance et sa croyance en Wade, nous n’aurions peut-être jamais pu le voir déployer ces magnifiques ailes.

Bien que Wade ait pu empêcher la créature de détruire le miserium mora, ce n’était qu’une solution temporaire. La suggestion d’Alaric d’enfermer le sablier dans du ciment et de le déposer dans le lac a été accueillie avec la quantité appropriée de yeux de ses filles, mais Lizzie avait un meilleur plan: travailler avec la communauté de sorcières de l’école pour créer un nouvel ascendant et piéger la fichue chose dans un monde carcéral. Et ça a marché! Un peu trop bien malheureusement.

Oui, les sorcières ont réussi à bannir le mora miserium dans un autre royaume, mais elles ne se sont pas rendues compte qu’Alyssa Chang (ugh!) A secrètement lié les nouveaux et anciens ascendants, les truquant pour transporter toute la famille Saltzman dans le monde carcéral créé par Lizzie et Josie de la taille d’une pinte toutes ces années. Comme Alyssa l’a expliqué à Emma, ​​c’était une récompense pour ce qu’elle et Alaric ont fait aux étudiants – un mystère que je m’attends à découvrir davantage dans les semaines à venir.

Alors imaginez la surprise collective d’Alaric, Josie et Lizzie quand ils se sont soudainement matérialisés dans le monde carcéral sur le thème de Salvatore Mansion avec… Sebastian? (Je ne dis pas «Je te l’avais dit», mais je savais que le petit ami de Lizzie ne la laisserait pas volontiers derrière lui. Alaric a un peu de travail à faire!)

Ailleurs cette semaine…

* Josie a expérimenté une autre vision de son moi plus sombre, cette fois l’avertissant de ne pas laisser le mora miserium se briser. Et bien que je recherche normalement les bons gars de cette série, cette vision me rend curieux de voir l’obscurité potentielle de Josie. Dites-le avec moi maintenant: laissez! Il! Pause!

* Hope pensait qu’elle faisait la bonne chose en partageant ses préoccupations honnêtes avec Landon (“Je ne veux pas que vous soyez le héros – le héros n’est jamais celui qui reste debout”), mais son doute dans ses capacités de combat ne lui a fait que du mal. Et peut-être leur relation.

* Alaric a prévu son premier rendez-vous officiel avec le shérif Mac, et en supposant qu’il puisse s’échapper du monde carcéral à un moment donné, je suis sûr qu’ils passeront un bon moment.

Vos pensées sur l’épisode surprenant et féerique de Legacies de cette semaine? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.