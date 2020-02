Legacies Recap: Saison 2 Episode 12 – Kai Returns, Chris Wood Interview

L’épisode tant attendu de Legacies de jeudi a mis le drame de l’école Salvatore en veilleuse, optant plutôt pour une randonnée d’une heure dans le monde carcéral de Kai Parker. Et c’était éclairant.

Commençons par ce que nous avons appris sur la sombre histoire d’Alaric en tant que directeur: Non seulement il a envoyé Sebastian dans le monde carcéral il y a quelques semaines, mais lui et Emma ont également fait de même avec un trio d’étudiants capricieux 10 ans plus tôt. Un vampire nommé Jade, une sorcière nommée Wendy (aucune relation) et un loup-garou nommé Diego ont tous été bannis après la mort accidentelle de quelques adolescents locaux. Naturellement, les anciens élèves d’Alaric n’ont pas exactement accueilli sa famille à bras ouverts.

Et puis il y avait l’invité spécial de l’épisode: Chris Wood, reprenant le rôle de Kai pour la première fois depuis la dernière saison de The Vampire Diaries en 2017. Kai a accueilli Alaric et Josie un accueil beaucoup plus chaleureux que prévu, sauvant Josie de Jade et de son «Barbe bro» Alaric de Diego. Mais avant de vous demander si ce psychopathe meurtrier a tourné une nouvelle page, sachez que tout cela faisait partie de son plan d’évasion beaucoup plus vaste.

La majeure partie de l’épisode s’est concentrée sur le partenariat réticent de Josie et Kai, qui comprenait un voyage à l’hôpital du monde carcéral pour une fiole de sang Bennett. Une série de trahisons s’ensuivit, Josie et Kai échangeant des secrets – et quelques mensonges – afin d’atteindre leur objectif commun tout en préservant leurs propres intérêts. À la fin, Kai a révélé que briser le misère mora donnerait à Josie le pouvoir dont elle a besoin pour renvoyer sa famille à la maison.

Quant à Kai, l’épisode s’est terminé avec lui utilisant la fosse Malivore pour voyager dans le monde réel, où le Nécromancien était assez perplexe – mais néanmoins excité – pour rencontrer le nouveau monstre de Mystic Falls. “Ils sont tous les deux abominables et tellement pleins de haine”, a déclaré Wood à TVLine. “C’est donc un partenariat amusant. Non seulement ils ont ce dédain et cette méfiance, mais ils pensent aussi tous les deux qu’ils sont plus intelligents les uns que les autres. »

En ce qui concerne le prochain mouvement de Kai, Wood taquine: «Il va essayer une approche très différente de celle que nous avons vue de Kai en termes de gagner des gens et de les amener à répondre à ses besoins. Il a une nouvelle tactique. »Hmm…

* Après avoir retrouvé Sebastian dans le monde carcéral, Lizzie a abandonné sa famille pour vivre un fantasme élaboré de Beauty and the Beast, avec une superbe robe de bal et une descente d’un grand escalier. Sebastian a invité Lizzie à rester dans le monde de la prison pour toujours, et bien que l’offre soit tentante, elle savait que sa famille lui manquerait trop. Il y avait aussi l’inquiétude omniprésente d’un mortel sortant avec un vampire: serait-il toujours en elle quand elle serait vieille et grise? Lizzie ne savait pas grand-chose, Sebastian avait déjà nourri son sang de vampire avec l’intention de la garder jeune et belle pour toujours, en lui disant: “Je ne te perdrai plus, Cassandra … je veux dire … Elizabeth.” Mec, quoi?!

* Que pense tout le monde de la “nouvelle tactique” de Kai? Étant donné le succès de Clarke se faisant passer pour Vardemus au début de la saison, je pense… échange de corps?

* Combien avez-vous aimé le cri de Kai à ses favoris: «Qui est là-bas? Est-ce Damon? Bon-Bon? Katherine? »(Oh, comme j’aimerais vraiment que ce soit l’un de ces trois.)

* Oh, c’est vrai! Dans notre interview préliminaire pour cet épisode, Wood a mentionné avoir appelé la productrice exécutive Julie Plec et lui parler de “la pire chose” qu’il ait jamais eu à filmer. Maintenant que l’épisode a été diffusé, nous pouvons révéler qu’il parlait de plonger dans la fosse de Malivore. «C’était assez dégoûtant», nous a-t-il dit. “Il fait froid et tu es étrangement dynamique. Je pense que c’est fait de produits végétaux? Quoi qu’il en soit, il est entré dans des endroits très difficiles à quitter. Et ils ont dit que cela ne s’était jamais produit auparavant, mais cela a en fait teint ma peau en vert. Il a fallu deux heures pour sortir ces trucs. »

L’arrivée de Kai était-elle tout ce que vous espériez? Cliquez ici pour parcourir notre galerie de crossovers Vampire Diaries au fil des ans, puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur l’héritage de jeudi ci-dessous.