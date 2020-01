«Legacies» Saison 2 épisode 9 Spoilers: Landon Vs. Sébastien [Photos]

HISTOIRES CONNEXES

Il y a une guerre civile qui se prépare à l’école Salvatore lorsque Legacies revient le jeudi 16 janvier (9 / 8c). Et la bataille se déroulera… avec des balles esquives.

D’accord, c’est probablement un peu exagéré, mais il y aura toujours beaucoup de manigances à thème sportif à apprécier, comme vous pouvez le voir sur les photos exclusives de TVLine de la première heure de l’émission de la nouvelle année. Selon la description officielle de l’épisode, “Alaric demande l’aide de Landon pour savoir si Sebastian est une menace pour l’école.”

Ailleurs dans l’épisode, “Le Nécromancien met en place son plan de vengeance” et Hope propose d’aider Josie à en savoir plus sur le mora miserium pour “réparer les clôtures”.

En parlant de The Necromancer, le personnage préféré des fans de Ben Guerens est revenu dans les derniers instants de la finale d’automne de Legacies, se révélant être l’une des figures à capuche qui rôdait récemment autour de Mystic Falls. Et parce que nous savons tous qu’il n’est pas du genre pour les entrées subtiles, The Necromancer a fait connaître sa présence en décapitant le pauvre Clarke. (Oui, j’ai dit «pauvre Clarke». Cet épisode de Noël a vraiment bien présenté le frère désormais sans tête de Landon sous un nouveau jour.)

Et il n’est qu’un des nombreux méchants qui reviendront dans le giron en 2020. Chris Wood reviendra également en tant que Kai Parker, l’oncle des jumeaux Saltzman que nous avons rencontré pour la première fois dans The Vampire Diaries, à partir de l’épisode 12.

Continuez à faire défiler pour un autre premier aperçu exclusif du retour de Legacies, puis déposez un commentaire avec vos espoirs * ahem * pour le reste de la saison 2 ci-dessous.