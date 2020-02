Legacies Spoilers: Kai Parker revient – Interview de Chris Wood, saison 2

L’épisode de jeudi de Legacies (The CW, 9 / 8c) met Chris Wood à l’épreuve comme jamais auparavant – mais ne nous croyez pas sur parole. «J’ai envoyé un texto à Julie Plec après le tournage et j’ai dit:« C’est de loin la pire chose que j’ai eu à faire pour n’importe quel travail », a déclaré l’acteur à TVLine.

Pour éviter de gâcher ce moment précis, nous ne pouvons pas fournir plus de détails (pour l’instant!), Mais sachez simplement que le retour de Kai Parker dans l’univers de Vampire Diaries est tout ce que vous pourriez espérer. En ce qui concerne la renaissance du personnage vil et pourtant aimé – vu pour la dernière fois sur TVD en 2017 – Wood dit qu’il n’a fallu que 10 minutes environ pour revenir au rythme familier.

“Cela semble complètement familier, comme si aucun jour ne s’était écoulé, même si cela ressemble aussi à une autre vie”, explique Wood. «Avant que je sois [to set]Je me demandais à quel point il serait difficile de revenir. Heureusement, l’écriture fait beaucoup de travail pour moi. Il dit juste de tels commentaires sarcastiques, sarcastiques et coupants, qui m’ont aidé à trouver ma place très rapidement. »

La plupart des scènes de Wood sont en face de Kaylee Bryant, ce qui n’est que juste, car l’actrice a posé des questions sur (la mendicité) pour l’arrivée inévitable de Kai depuis le premier jour. “Elle m’a dit cela lors de mon dernier jour de tournage”, dit Wood. “Je me disais:” Je ne savais pas que c’était une situation de faire un souhait, mais je suis heureux d’être ici! “”

Quant aux affrontements enflammés de Kai et Josie cette semaine, Wood admet: «Oncle Kai serait fier de sa ruse. En fait, il y a quelques moments dans l’épisode où vous pouvez voir que, malgré lui, il sait que certains accessoires sont mérités. Il a une fierté tordue en elle. »

Et avant de commencer à vous demander comment Kai a une barbe, sachez que Wood en a longuement parlé avec les scénaristes de l’épisode, Thomas Brandon et le producteur exécutif Brett Matthews. «Je me disais:« La barbe est-elle un problème? Peut-il faire pousser les poils du visage? ”, Se souvient Wood. “Et ils ont dit:” Oui. Nous avons compris que vous le pouviez. “Je me disais:” Je ne le comprends pas vraiment, mais je vais simplement l’accepter. “Honnêtement, je pense que la barbe dans le monde carcéral est le moindre de nos soucis.”

Parcourez notre galerie d’aperçus pour un premier aperçu du retour de Kai – vous pouvez cliquer ici pour un accès direct – puis déposez un commentaire avec vos espoirs pour les épisodes restants de la saison 2 de Legacies ci-dessous.