Legendary adapte Ex Machina de Brian K. Vaughan en tant que film

Une autre des séries de bandes dessinées les plus marquantes de Brian K. Vaughan reçoit le traitement du film. Cependant, il arrivera dans les salles sous un titre différent. Le Hollywood Reporter annonce que Legendary Entertainment a obtenu les droits de Ex Machina. Le studio sortira le film comme La grande machine, du nom du personnage de super-héros du personnage principal Mitchell Hundred.

Inauguration de Vaughan et de l’artiste Tony Harris Ex Machina en 2004 grâce à l’empreinte Wildstorm de DC. La bande dessinée retrace la carrière politique de Hundred, qui est devenu maire de New York après le 11 septembre. De plus, la série présentait des flashbacks sur le temps des centaines en tant que The Great Machine. Son alter-ego héroïque avait la capacité de parler avec des appareils mécaniques et de leur ordonner de faire ses enchères. Vaughan, Harris et les artistes invités John Paul Leon et Chris Sprouse ont produit 50 numéros et deux spéciaux avant de conclure le titre en 2010.

Raison légendaire d’utiliser La grande machine car le titre du film est sans doute pour éviter toute confusion avec celui d’Alex Garland Ex Machina, sorti en 2015. Pour réaliser l’adaptation, le studio a fait appel à l’équipe de scénariste d’Anna Waterhouse et de Joe Shrapnel. Plus récemment, Waterhouse et Shrapnel ont écrit les scripts de Seberg et The Aftermath. L’année dernière, ces deux films sont sortis en salles. Ils ont également collaboré à Course, qui a ouvert ses portes en 2016.

Hollywood a essayé d’apporter Ex Machina au grand écran depuis environ 15 ans. New Line a obtenu les droits de la bande dessinée en 2005. Mais en 2012, les droits sont revenus à Vaughan et Harris. Vaughan sera également producteur du prochain film.

Êtes-vous excité que Ex Machina devient enfin un film? Qu’est ce que tu pense de La grande machine comme titre? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

Lecture recommandée: Ex Machina: la série complète omnibus

Nous participons au programme d’Amazon Services LLC Associates, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.