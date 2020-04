Legendary annonce MonsterVerse Watch Along Party

Legendary annonce MonsterVerse regarder le long de la fête

Legendary Entertainment et Nerdist ont annoncé qu’ils s’associent pour offrir un régal spécial aux fans du blockbuster MonsterVerse du studio de cinéma coincé à la maison avec une montre spéciale lors de l’événement des trois films de la série jusqu’à présent!

CONNEXES: Godzilla vs Kong repoussés à novembre 2020

À partir du jeudi 9 avril, les fans auront la chance de revivre le trio de films dans le MonsterVerse – Godzilla, Kong: l’île du Crâne et Godzilla: le roi des monstres – avec une pléthore d’activités entourant chaque visionnage, y compris de rares regards en coulisses sur chaque film, y compris des œufs de Pâques, des anecdotes et plus sur les chaînes sociales de Legendary et Nerdist, y compris quelques invités surprise

L’horaire de la soirée d’observation est le suivant:

Jeudi 9 avril à 17 h TVP – GodzillaJeudi 16 avril à 17 h TVP – Kong: l’île du CrâneJeudi 23 avril à 17 h TVP – Godzilla: le roi des monstres

CONNEXES: Godzilla Monsters Coming to Magic: The Gathering

Pour participer au MonsterVerse Watch Along, les fans doivent commencer à jouer à exactement 17 heures. PST avec Legendary s’ajoutant aux festivités avec un contenu approfondi spécial et des commentaires sur ses canaux sociaux, amenant les fans à l’intérieur du film comme jamais auparavant. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de visionner le film pour profiter de l’expérience, Warner Bros. Home Entertainment a rendu chaque tranche de MonsterVerse disponible sur les plateformes numériques sur tous les appareils.

La soirée de veille arrive alors que les fans attendent en prévision du quatrième épisode du MonsterVerse, Godzilla contre Kong, opposant les deux titans l’un à l’autre. L’Adam Wingard (Menace de mort), le film de monstre à heaume devrait sortir en salles le 20 novembre après des retards par rapport aux dates de sortie précédentes les 13 mars, 22 mai et 29 mai.