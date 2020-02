«Legends of Tomorrow» 5 × 02 Aperçu: Nate rencontre le «nouveau» Zari

Cette semaine sur The CW’s DC’s Legends of Tomorrow, Nate rencontre la beauté mystérieuse dont il a eu des visions – à quel point nous, le spectateur, découvrons que dans sa nouvelle incarnation, Zari Tomaz est tout à fait le papillon “social”.

Dans l’épisode “Miss Me, Kiss Me, Love Me” (diffusé mardi à 9 / 8c, avant la première mi-saison de The Flash), un nouveau blip envoie les Legends à Los Angeles vers 1947, où ils atterrissent chaud sur la piste de Benjamin «Bugsy» Siegel (joué par PLL: The Perfectionists ‘Jonathan Sadowski).

Pendant ce temps, Nate (Nick Zano) accompagne son coéquipier «de longue date» Behrad (Shayan Sobhian) à la fête d’anniversaire de son père. Là, Nate rencontre la sœur de Behrad, Zari (Legends vet Tala Ashe), et c’est tout un moment. Appuyez sur jouer sur l’aperçu exclusif ci-dessus pour voir comment Zari prend à l’étranger / «professeur» son frère a ramené à la maison.

Zari, bien sûr, est (plus que) un peu différent à la suite des événements de la finale de la saison 4, dans lesquels le message de tolérance que les légendes ont diffusé sur Hey! World a empêché la Loi anti-métahuman de 2029 d’être jamais promulgué. Behrad n’a donc jamais été tuée par ARGUS, et les Légendes n’ont jamais rencontré Zari (et encore moins l’ont recrutée). Pourtant, depuis Hey! World, Nate a le sentiment que quelque chose / quelqu’un “manque” de sa vie, en particulier lors de la première de la saison 5, Gideon a craché une vidéo cryptique que Zari a laissée à Nate au cas où ils changeraient la chronologie .

