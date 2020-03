“Legends of Tomorrow”: Brandon Routh en avant-première sur l’épisode final de Ray & Nora

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur The CW’s Legends of Tomorrow, (les mardis à 9 / 8c), l’équipe croise la route avec William Shakespeare – ce qui est entre autres à propos, étant donné que Ray se séparant de l’équipe sera une si douce tristesse.

TVLine s’est entretenu avec le membre original de la distribution, Brandon Routh – qui a fait ses débuts avec Arrowverse avec un épisode de Arrow en octobre 2014 – à propos des enchères de “Haircut” adieu, de tout ce que lui et sa femme réelle Courtney Ford ont versé dans leur course d’adieu, et le bon / mauvais de période costuming.

TVLINE | Vous avez détaillé sur Michael Rosenbaum [Inside of You] podcast à quel point il était difficile d’obtenir la nouvelle de la fin de votre course Legends. Le tournage de l’arc final de Ray, puis la pression, étaient-ils thérapeutiques d’une manière ou d’une autre?

Peut-être thérapeutique à certains égards. Je pense que le moyen pour Courtney et moi-même de surmonter cela est simplement la distance. Tout continue de le ramener dans notre champ de vision, avec les épisodes qui sortent. Passer du temps et passer au prochain projet vous y aidera plus que tout.

TVLINE | Avez-vous déjà vu votre dernier épisode?

J’ai vu l’ébauche, oui – et c’est probablement le meilleur travail que j’ai jamais fait, ironiquement! Les deux derniers épisodes, je pense, sont deux des meilleurs épisodes que la série ait jamais réalisés. Le rom-com que Courtney et moi avons fait dans le dernier épisode [where Ray and Nora got married] était tellement amusant et avait une si grande énergie, et ce qui en résulte, avec les relations et l’émotivité de notre dernier épisode, est vraiment puissant.

TVLINE | Je l’ai perdu au moins deux fois, et certainement quand Ray et Nate ont dit au revoir. Mais je suis un softie.

Je n’essayais de faire pleurer personne; Je ne pouvais pas arrêter de pleurer!

TVLINE | Parlez-nous de la mission finale de Ray avec l’équipe.

Il a essentiellement dit à tout le monde que Nora et lui vont quitter le navire – tout le monde, sauf Nate. Et il a du mal à le dire à Nate. Tout le monde essaie de le faire dire à Nate, mais il ne peut pas. Au lieu de cela, il essaie de continuer la mission en ne trouvant pas cet anneau qu’ils doivent trouver [for the Loom of Fate]. Et puis Nate décide de transformer tout cela en un enterrement de vie de garçon, ce qui permet à Ray de passer autant de temps avec son copain que possible avant de partir.

TVLINE | Avez-vous déjà imaginé que la fin de cette bromance serait directement juxtaposée à l’histoire de Roméo et Juliette?

[Laughs] J’ai eu mes propres défis avec l’épisode jusqu’à ce qu’il soit le dernier, mais c’est un joli génie [narrative device] à utiliser, et je ne pense pas que je pouvais vraiment articuler cela à [writers] Rayon [Utarnachitt] et Matthew [Maala]. C’est vraiment honnêtement assez génial comment ils l’ont fait. J’avais trop le cœur brisé à l’époque pour leur exprimer cela.

TVLINE | La bromance Ray / Nate est-elle née de votre amitié hors écran avec Nick Zano, ou vice versa?

Nous sommes devenus proches à cause de l’histoire. Même si nous sommes des personnes différentes, nous «nous entendons» sur le plan émotionnel / spirituel, dont nous parlons sur et hors plateau. Et notre sens de l’humour ne fait que plaisanter. Une grande partie de la comédie est écrite, mais nous faisons aussi de l’improvisation. Il y avait une scène dans la soute où nous nous préparons pour une mission et il continue de me remettre des sandwichs, et je les lui rendais, et il me les rendait…. Juste des trucs stupides comme ça pour nous amuser. Certains l’ont fait, d’autres non. [Laughs] Et Ray, remontant aux jours d’Arrow, était toujours du genre à donner des high-fives mais personne n’a jamais voulu lui en rendre un. Mais Nate le ferait. Et les gens ont répondu à cela. C’était réciproque en ce que Nick et moi avons vu la réponse du public, qu’ils avaient de l’amour pour ces personnages, et nous avons pensé que nous pourrions rendre un service en ajoutant à ce que les scénaristes nous donnaient.

TVLINE | Avez-vous eu autant de plaisir que le reste d’entre nous à regarder Courtney se déchaîner en tant que marraine de fée exaspérée, puis avec son regard sur Marie Antoinette?

Oh, mec, elle est si bonne.

TVLINE | Tellement bon.

Elle a travaillé si dur, je vous le dis, si dur pour être capable de faire un accent français, et elle pouvait si bien le faire qu’elle pourrait alors être si grande avec elle et si absurdement drôle – et belle en même temps. Je ne sais pas si quand ils ont écrit [Marie] qu’ils ont imaginé cela du tout.

L’une des choses merveilleuses que cette expérience lui a donné est que Legends of Tomorrow lui a permis de montrer ses talents de comédienne. Elle a un si grand instinct et est tellement drôle que je pense que ça va manquer à la série. La rom-com que nous avons faite dans le dernier épisode, j’aimerais faire ça longtemps avec elle. Nous avons eu cet épisode et nous l’avons chéri, nous y avons travaillé, nous avons pris ce que les écrivains nous ont donné et nous avons vu où nous pouvions faire monter l’énergie et la tension. Nous nous soucions tellement de ces personnages, nous faisions continuellement nos devoirs. Parce que nous devions nous dire au revoir, nous avons fait notre travail.

TVLINE | Parmi tous les costumes d’époque que vous avez portés au fil des ans, avez-vous un favori ou le moins préféré?

Les bottes les moins préférées étaient les bottes de la Première Guerre mondiale – c’était une botte très agaçante, presque jusqu’aux genoux, et elles étaient vraiment difficiles à enfiler. Je ne me souciais pas non plus des trucs disco – ce n’était pas un favori, mais amusant. [Laughs]

En ce qui concerne mes favoris, j’ai adoré «Sir Raymond of the Palms», l’être en armure, le combat à l’épée. Mais j’ai aussi aimé, dans la saison 3, quand nous étions au cirque, les draps étaient vraiment confortables! Même s’ils étaient lourds et chauds, ils étaient confortables d’une manière étrange.

