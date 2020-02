‘Legends Of Tomorrow’ révèle pourquoi Brandon Routh se retire

Les showrunners de Legends of Tomorrow Phil Klemmer et Keto Shimizu ont expliqué la raison narrative de la sortie de Brandon Routh de la série.

En août dernier, les fans de Legends of Tomorrow ont appris que les habitués des séries, Brandon Routh et Courtney Ford, quitteraient la série au cours de la cinquième saison. Maintenant, Brandon Routh et Courtney Ford devraient faire leur apparition régulière finale sous les noms de Ray Palmer et Darhk, respectivement, dans le prochain épisode de Legends of Tomorrow intitulé “Romeo v Juliet: Dawn of Justness”.

Lors d’une interview avec Gamespot, les showrunners de Legends of Tomorrow Phil Klemmer et Keto Shimizu ont expliqué que la sortie de Ray Palmer de Brandon Routh et de Darhk de Courtney Ford reflétait leur idée du Waverider comme un endroit où les “âmes endommagées” restaient temporairement. Comme l’a expliqué Keto Shimizu, l’équipe d’écriture de Legends of the Tomorrow raconte l’histoire de deux personnages qui se sont séparés par la sortie de Ray Palmer de Brandon Routh et de Darhk de Courtney Ford:

“Nous aimons raconter des histoires plus réalistes, c’est-à-dire que les gens se réunissent pour un moment où ils ont besoin les uns des autres, puis quand ils n’ont plus besoin les uns des autres, ils se séparent en quelque sorte. Et c’est certainement l’histoire que nous essaie de dire avec Ray et Nora. Et nous pensons que c’est la façon dont nous nous préparons à leur départ. Je pense que c’est très affectueux. Cela vient de notre amour pour ces personnages. Et cela vient de nous qui voulons que cette histoire se termine de la manière la plus satisfaisante possible, à la fois pour nous en tant qu’écrivains, pour les acteurs et pour nous espérons que le public.

Legends of Tomorrow se poursuit avec la semaine avec l’épisode intitulé “Une tête de son temps” et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

QUAND LE CAPITAINE S’ÉLOIGNE – Lorsque Sara (Caity Lotz) est appelée pour affaires, elle laisse Ava (Jes Macallan) aux commandes et Ava essaie d’impressionner l’équipe alors qu’elle essaie de s’attaquer à leur dernier Encore, Marie Antionette. Avec Zari (Tala Ashe) toujours sur le navire, Behrad (star invitée Shayan Sobhian) convainc l’équipe de l’emmener dans la mission qui, ils l’espèrent tous, n’est pas une erreur. Pendant ce temps, Constantine (Matt Ryan) affronte enfin quelqu’un de son passé avec l’aide de Charlie (Maisie Richardson-Sellers), ce qui le conduit dans un voyage à travers son passé. Brandon Routh, Dominic Purcell, Nick Zano, Courtney Ford et Olivia Swann jouent également le rôle principal. Avi Youabian a réalisé l’épisode écrit par Morgan Faust (# 504). Date de diffusion originale du 18/02/2020.

Legends of Tomorrow stars Brandon Routh comme Ray Palmer / Atom, Caity Lotz comme Sara Lance / White Canary, Maisie Richardson-Sellers comme Charlie, Tala Ashe comme Zari Tomaz, Jes Macallan comme Ava Sharpe, Courtney Ford comme Nora Darhk, Olivia Swann comme Astra Logue, Amy Louise Pemberton comme Gideon, Nick Zano comme Nate Heywood / Steel, Dominic Purcell comme Mick Rory / Heat Wave et Matt Ryan comme John Constantine.

Legends of Tomorrow sera diffusé mardi à 21 h 00. sur The CW.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

