“Legends of Tomorrow” Saison 5: Waverider Pot Smoking – Questions TV

Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Avec une autre semaine de télévision écoulée, nous lançons des requêtes à gauche et à droite sur des émissions comme Sex Education, Legends of Tomorrow, This Is Us et Station 19!

1 | À propos de cette finale d’éducation sexuelle: devons-nous croire que Maeve (ou n’importe qui) fait des courses sans téléphone portable et que la méfiante Maeve n’aurait pas de mot de passe sur son téléphone? Allons y! Et même si Isaac supprimait cette messagerie vocale d’Otis, ne figurerait-il pas toujours dans les messages récemment supprimés de Maeve?

2 | Sur Batwoman, avez-vous revérifié pour vous assurer que Kara Danvers avait la signature de l’exclusivité de CatCo sur la justicière de Gotham à venir?

3 | Qu’est-ce que Earth-Prime a convaincu Supergirl d’utiliser “It’s Gonna Be Me” de NSYNC comme musique pour la grande scène de combat de la première d’hiver?

4 | Quand Elisa Marie de Power obtient-elle son propre spin-off? Et qui d’autre était convaincu que Tommy avait tué Ghost, et a maintenant du mal à imaginer Tasha, Tate, Tariq ou Saxe appuyer sur la détente?

5 | Est-ce que Curb Your Enthusiasm’s Larry ouvrira son propre café pour le coller à Mocha Joe? Et combien de temps avant que Ted découvre la romance relancée de Larry et Cheryl (parce que vous savez que ça va être une chose)?

6 | The Weekly diffusant les interviews du New York Times avec des candidats démocrates à la présidentielle, menant au journal annonçant son (ses) approbation (s): perspicace? Divertissant? Ou se sentait-il simplement mal, avec son format de télé-réalité à la mode?

7 | Amateurs de Bachelor, êtes-vous un peu inquiet que Kiarra passe par la vie en pensant que la “lingerie” se prononce “persiste”? Un producteur a sûrement dû la corriger hors champ, non?

8 | Une plus grande indignité télévisée pour le grand Fred Willard: se faire tuer sur Modern Family, ou devoir annoncer un tournoi de bataille d’oreillers sur The Bachelor?

9 | Sur The Good Doctor, n’est-ce pas un peu injuste que Lea soit la seule à quitter l’appartement, vu que c’est la petite amie de Shaun, Carly, qui est préoccupée par leur mode de vie? Et les graines sont-elles plantées pour une relation Melendez / Claire, ou est-il juste un bon ami en cas de besoin?

10 | La classe Shop de Disney + ne ressemble-t-elle pas à une version pauvre de Making It de NBC?

11 | Sur This Is Us, une personne de type A comme Randall n’aurait-elle pas fait de l’installation d’un système d’alarme à domicile une priorité n ° 1 lors du déménagement de banlieue dans une grande ville? Le concepteur d’éclairage du théâtre où Randall tenait sa réunion de mairie essayait-il de l’aveugler avec ce projecteur? (Et ce type d’événements municipaux ne se déroule-t-il généralement pas avec les lumières de la maison allumées?)

12 | Pourquoi Zoe, la spin-off d’Arrow, devrait-elle «planter» la soirée de remise des diplômes de Mia, s’ils sont évidemment amis? Qui pensez-vous que la mystérieuse «elle» est? (S’il vous plaît, ne nous dites pas que Sara Diggle, visiblement absente, est passée du côté obscur!) Comment personne sur le plateau n’a-t-il attrapé Katie Cassidy en prononçant J’onn J’onzz comme «John Johns»? Et enfin, si Green Arrow et les Canaries vont en série, Laurel et Dinah deviendront totalement un «navire, non?

13 | Legends of Tomorrow’s Behrad vous at-il surpris en ayant à la fois un bong et une boîte de rangement pratique? Ou avez-vous toujours supposé que Sara & Co. fumait parfois un doobie pour prendre l’avantage? Et jusqu’à ce que Mona quitte l’équipe: est-ce quelque chose que nous avons dit?

14 | Sur The Conners, avons-nous cligné des yeux et manqué une conversation entre Darlene et Ben, qui ont décidé de lancer leur propre publication pour rivaliser avec Lock ‘Em Up? En parlant de cela, étant donné l’hésitation de Darlene à risquer l’héritage de Bev et à laisser Jackie et Becky rouvrir The Lunch Box, n’est-ce pas un peu hypocrite qu’elle aille créer un magazine, ce qui représente un risque commercial beaucoup plus important cette année 2020?

15 | Le casting d’invités de NCIS Switched at Birth’s Katie LeClerc vous a-t-il informé que son personnage dissimulait une déficience auditive?

16 | Sur S.W.A.T., que serait-il arrivé à la ruse originale de Street si Nolan ou son goon avaient réussi à mettre une balle dans l’un des «voleurs» du bar?

17 | Étant donné que Grey’s Anatomy n’a pas encore fait allusion au sort ultime d’Alex, cela ne vous a-t-il pas semblé un peu compliqué de voir l’émission tester la chimie de sa femme avec son remplaçant Grey Sloan?

18 | Sur la station 19, pourquoi Jackson a-t-il envoyé un SMS à Vic depuis Joe’s avant d’appeler? Et non pas que nous soyons des experts dans le déplacement de camions lourds en ciment (honnêtement, nous ne le sommes pas), n’aurait-il pas été plus facile pour les pompiers de le repousser avec leur propre camion que d’essayer de le faire à la main ?

19 | Le petit Danny de A Million Little Things est-il secrètement un homme de 35 ans fatigué du monde? (Tsk-tsking Gary, “Je ne te reconnais même plus.” Et quand sa maman s’est enthousiasmée pour son premier baiser, il a dit: “Pas d’étiquettes. Ne dis rien. C’est ce qui est.”) à propos de cette mise en scène de la graisse…. Est-ce que les productions du collège mettent réellement Sandy dans un pantalon chaud à la fin? Et forcer l’interpolation conduit à s’embrasser? Et à quoi pourrait ressembler l’histoire de grossesse de Rizzo?!

20 | En arrivant au bon endroit, quel était votre gag préféré? Les Ring Pops qui vous ont permis de comprendre Twin Peaks?

21 | Le chœur de l’église Perfect Harmony, à travers 13 épisodes, a-t-il déjà chanté une chanson / hymne religieux réel? (L’échantillonnage final de «Ave Maria» était-il censé compter?)

22 | Est-ce que quelqu’un d’autre vérifie le gros plan d’une émission de télévision sur un écran de téléphone pour A) vérifier le niveau de la batterie (Ginny, vous nous inquiétez!) Et / ou B) voir si le temps a du sens pour la scène?

