«Legends of Tomorrow» Spoilers Saison 5 Episode 4 – Premier cas de Zari

Ce mardi sur Legends of Tomorrow (The CW, 9 / 8c), le magnat de Kardashian-esque Zari rencontre l’influenceuse sociale ultime: Marie Antoinette.

Alors que Zari s’est retrouvée involontairement prise dans une escapade de voyage dans le temps lors de l’épisode de la semaine dernière, la légende réticente rejoint officiellement l’équipe Waverider dans sa mission cette remise des gaz. Et vu que leur dernier cas implique de contrecarrer l’infâme reine française dans la somptueuse France du XVIIIe siècle, où les gens font littéralement la fête à mort, le savoir-faire social de Zari se révèle réellement déterminant.

“Nous voulions vraiment trouver un épisode dans lequel les compétences d’un influenceur médiatique du 21e siècle seraient utiles”, a déclaré le producteur exécutif Phil Klemmer. «Pour nous, Marie Antoinette se sentait plus grande que nature. Je l’aime ou je la déteste, elle était comme l’influenceuse d’origine. L’idée d’encore revenir à la vie et vouloir faire des choses horribles devient un peu ennuyeuse. Il y a quelque chose de triste chez Marie Antoinette. Elle était un peu innocente. »

La notoriété de Marie est également quelque chose à laquelle Zari peut se rapporter en tant qu ‘«enfant star qui a été entraînée dans la gloire et la fortune», poursuit Klemmer. «Une fois que vous êtes dans ce monde comme tous les Kardashian, c’est comme si vous étiez prisonnier de cette vie. Nous pensions que c’était un parallèle sympa. »

Pendant ce temps, Ava – qui a été mise en charge du navire pendant que Sara est en voyage d’affaires à Star City – “est la moins concernée par son image et son influence sur les gens”, note Klemmer. “Elle influence juste par pure autorité et volonté bureaucratique.” Mais lorsque le capitaine par intérim se retrouve un peu hors de son élément parmi l’élite française, elle doit «s’appuyer sur le nouveau Zari» – et forme une amitié improbable avec le débutant.

“J’adore la relation d’Ava avec Zari, et je l’aime particulièrement dans [this episode]», Raconte son interprète Jes Macallan. Ajoute EP Grainne Godfree: «Nous nous sentions comme [Ava was] un peu perdue en début de saison », sans le Time Bureau et un objectif plus grand, mais elle retrouve« son pied dans la nouvelle Zari ».

En parlant de personnes prenant de nouveaux personnages, vous avez peut-être remarqué que Marie Antoinette est représentée par Courtney Ford, une habituée de la série, qui joue généralement Nora Darhk. “Vous pouvez lancer quelqu’un de nouveau, ou vous avez cette actrice incroyable qui n’a pas un gros scénario cet épisode, alors vous êtes comme, pourquoi pas?! Cela a du sens », explique Godfree à propos du choix non conventionnel, qui a valu une critique élogieuse de la part du coéquipier Macallan.

“Courtney vient de l’écraser!” S’exclame Macallan. “Chaque fois que je la vois, je me dis” Thiz party stinkz! ” [It’s] le truc le plus français de Pepé Le Pew que vous ayez jamais vu dans votre vie, et ça marche, parce que c’est des légendes de merde. “

Comme si voyager en France au XVIIIe siècle ne suffisait pas, l’épisode de mardi passe également du temps en enfer, donnant aux téléspectateurs un «aperçu de la vie d’Astra là-bas, avec qui elle interagit, ce qu’elle fait, comment elle continue sa vie dans l’enfer littéral », Prévisualise Olivia Swann, nouvelle série régulière, ajoutant qu’il était« intéressant de la voir avoir une sorte de conversation normale avec quelqu’un là-bas qui n’impliquait pas: «Je vais te tuer à un moment donné» ou «Regarder out, je vais vous brûler! “C’était intéressant d’avoir une interaction qui n’impliquait pas quelque chose de machiavélique, ce qui était plutôt sympa.”