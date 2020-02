«Legends of Tomorrow» Spoilers Saison 5 Episode 5 – Caity Lotz Preview

HISTOIRES CONNEXES

Pour la première fois derrière la caméra, la star Caity Lotz s’est vu remettre un défi Legends of Tomorrow unique: Genghis Khan en scooter.

Dans l’épisode de ce mardi (The CW, 9 / 8c), Ava et l’équipage Waverider se retrouvent aux prises avec l’infâme empereur mongol dans les années 1990 à Hong Kong, alors que Constantin combat sa mort imminente d’un cancer du poumon dans le présent. Le capitaine Sara, quant à lui, est toujours en voyage d’affaires à Star City pour la plupart du versement, car Lotz a assumé la tâche dans ses débuts de réalisateur.

«J’ai eu, comme, un épisode de style John Woo, un épisode d’action massif et quelque chose avec des scooters électriques», prévient Lotz. “L’épisode était énorme, [with] deux scénarios très différents se sont produits, tous deux assez intenses. C’était vraiment cool.”

Équilibrer les deux intrigues distinctement différentes en tant que réalisateur, c’était comme passer “d’un film à l’autre”, explique Lotz. Mais son travail a été facilité par des acteurs comme Matt Ryan (alias John Constantine), qui est «si facile à diriger. Premièrement, il n’a tout simplement pas d’ego, et vous pouvez juste lui donner la moindre petite note, et c’est comme, il vole avec. Lui et Olivia [Swann, who plays Astra] eu de très belles choses ensemble. Leur truc est tellement cool dans l’épisode. Et ce n’est même pas comme la partie folie d’action! “

Le caractère physique de l’affaire Encore de cette semaine, qui implique également des motos et une fusillade, était un match idéal avec les compétences de Lotz. “La bonne chose que nous pouvons faire en tant qu’écrivains est que nous connaissons Caity, nous connaissons ses forces, nous connaissons son appétit et son esthétique”, explique le producteur exécutif Phil Klemmer. “Caity est, bien sûr, assez bonne en action, donc nous pouvons lui donner un John Woo, Hong Kong des années 90, Hard Boiled [episode]. Quand ça marche, c’est incroyable. Ce gant lui allait parfaitement. “

Pour Lotz, prendre la barre en tant que réalisateur «a été une expérience tellement cool!» s’exclame-t-elle. “J’ai vraiment, vraiment aimé ça. J’ai tout aimé. Je pense, surtout parce que c’était mon premier, j’étais tellement nerveux. Tout le monde était très gentil et serviable et allait au-delà. Donc, je ne voulais décevoir personne ou ne pas me présenter, alors j’ai préparé comme un fou. Je n’ai littéralement pas dormi pendant toute la préparation et pendant le tournage. C’était tellement intense, mais tellement amusant. Le casting et l’équipe se sont rassemblés de manière si hardcore derrière moi. C’était si doux. “

De plus, «c’est tellement amusant de pouvoir prendre une décision sur les choses. Tellement avec le jeu, c’est comme, ‘OK, portez ceci, dites ceci, restez ici, faites ceci’, puis avec la mise en scène, je me dis: ‘Faites ceci, dites ceci, restez ici, faites cela!’ » Lotz ajoute avec enthousiasme avec un grand sourire.

Êtes-vous enthousiasmé par les débuts de réalisateur de Lotz? Frappez les commentaires avec votre soutien!