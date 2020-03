L’église catholique, IBM et Microsoft signent un accord sur l’intelligence artificielle

Il Le Vatican, IBM et Microsoft ont signé un accord pour que les entreprises soient régies par l’éthique et les bonnes pratiques dans la création de l’intelligence artificielle et promouvoir la transparence, l’inclusion, la responsabilité, l’impartialité, la fiabilité, la sécurité et la confidentialité dans vos projets.

Le document intitulé «L’appel de Rome à l’éthique de l’IA» Il cherche à créer de nouvelles formes de réglementation sur les technologies qui pourraient avoir de graves répercussions sur les droits humains des personnes, en particulier celles qui utilisent la reconnaissance faciale.

Le Vatican affirme que ce qu’ils recherchent, c’est que les entreprises n’utilisent pas l’intelligence artificielle comme moyen de collecter des données sans le consentement des gens, puis de les utiliser à leur avantage politique ou commercial, comme cela s’est produit auparavant.

“L’IA est une technologie incroyablement prometteuse qui peut nous aider à rendre le monde plus intelligent, plus sain et plus prospère, mais uniquement si elle est configurée dès le départ par les intérêts et les valeurs humaines”, a déclaré le vice-président d’IBM, John Kelly. III, après la signature de l’initiative.

L’Église catholique a également demandé aux entreprises d’expliquer aux gens comment les algorithmes fonctionnent et comment ils ont pris leurs décisions pour s’assurer qu’il n’y a pas de biais.

Pour le moment, seuls IBM et Microsoft ont signé le document, mais le Vatican s’attend à ce que davantage d’entreprises adhèrent au cours des prochains mois.

.