L’église et les hommes d’affaires s’unissent pour faire des courses

Mexico.- La Conférence de l’épiscopat mexicain (CEM), en collaboration avec Cáritas Mexicana, CompromisoSocialMx, les organisations civiles et les hommes d’affaires du pays, a dévoilé le projet «Chaîne de solidarité de l’alimentation et des médicaments».

Par donadespensas.mx et le numéro d’attention, 01800 CARITAS [2274827], se joignent à un effort concerté pour atténuer les effets de l’urgence sanitaire causée par Covid-19, tels que le chômage, la pénurie de nourriture et de médicaments dans les familles mexicaines, a rapporté le secrétaire général du CEM, l’évêque Alfonso Miranda Guardiola.

Bien qu’ils aient apprécié l’énorme soutien reçu, depuis le 12 avril, lorsque Caritas a commencé à répondre aux appels à l’aide des Mexicains les plus nécessiteux, le soutien reçu n’a pas été suffisant.

Ils ont expliqué qu’au 23 avril, ils comptaient des soutiens pour 3 941 garde-manger, mais que les demandes dépassaient 4 772 besoins, ils présentent donc un déficit de 781 garde-manger, compte tenu du fait qu’il s’agit de garde-manger de base de 200 pesos chacun.

Le presbytre Rogelio Narváez Martínez, secrétaire exécutif de la Commission épiscopale de pastorale sociale et président de Caritas Mexicana, a lancé un appel à tous ceux qui peuvent contribuer à cette initiative qu’ils exécutent à travers la grande structure de Caritas mexicaine, avec 74 Caritas diocésaines, en 850 caritas paroissiales et plus de 100 000 personnes, pour la plupart des bénévoles, avec lesquelles ils ont traversé le pays.