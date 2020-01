LEGO, Funko POPs, Adidas & More / Film

Veuve noire n’arrive dans les salles qu’en mai, mais la marchandise liée au film arrivera un peu plus tôt. Avant la sortie du film Marvel Studios qui se déroule entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, nous verrons de nouveaux éléments de LEGO, Funko, NERF, Hasbro’s Marvel Legends et plus encore. En fait, quelques-uns des éléments nous donnent une sorte d’indice sur certains détails du film. Découvrez quelques-unes des nouvelles marchandises Black Widow ci-dessous.

Marvel Legends de Hasbro

Ces chiffres ont été publiés il y a quelque temps, mais au cas où vous les auriez manqués, nous les mettons en évidence maintenant. Comme cela est devenu habituel avec les vagues de Marvel Legends, toutes les figures ne proviennent pas du film Black Widow. Mais la ligne comprend une nouvelle version de Scarlett Johansson en tant que Black Widow, Florence Pugh en tant que sa sœur Yelena Belova, David Harbour en tant que Red Guardian et le méchant Taskmaster. ToyArk les regarde tous mieux.

Figurine de luxe Black Widow

Un autre ajout à la gamme Marvel Legends de figurines Black Widow comprendra cette version de luxe de l’assassin dans son costume blanc. Celui-ci est livré avec un tas d’accessoires supplémentaires, y compris des explosions d’armes à feu et des explosions.

À venir: Pop! Marvel Studios ’- Black Widow

– Funko (@OriginalFunko) 17 janvier 2020

Veuve noire Funko POPs

Voici la première vague de Funko POP liés à Black Widow. Tout comme la ligne Marvel Legends, nous obtenons de nouvelles versions de Black Widow, y compris son costume blanc. Il existe également plusieurs versions de Taskmaster, dont une qui se présente sous la forme d’un pack de deux avec une autre version de Natasha Romanoff.

Prenez note de la veuve noire en tenue de ville au milieu de la rangée du haut. Elle tient une sorte de flacon rouge dans sa main. Serait-ce des particules Pym? Quel rôle pourraient jouer ceux-ci dans Black Widow? Peut-être que le flacon est une sorte de virus que Taskmaster veut lancer sur le monde.





Ensemble LEGO Black Widow

Le premier ensemble LEGO sorti avec des liens avec Black Widow implique une sorte de poursuite en hélicoptère avec Natasha et Yelena affrontant Taskmaster alors qu’il tente de s’évader dans son propre hélicoptère. La partie la plus intrigante de cet ensemble LEGO est cette caisse avec ce qui ressemble à des barres d’argent. Serait-ce du vibranium?

NERF Black Widow Arm Blaster

Si vos enfants adorent le jeu de rôle Black Widow, vous pouvez leur procurer ce blaster NERF inspiré des armes de poignet de Black Widow. Dans les films Marvel, elle les utilise pour choquer ses ennemis, mais avec ce blaster NERF, vous pouvez tirer des fléchettes en mousse, ce qui n’est peut-être pas aussi utile au combat, mais cela fera un plaisir décent. Ce sera 19,99 $ sur les étagères des magasins et dans les magasins des parcs Disney.

Tasmkasker Stealth Slash Sword and Mask

Pour tous les enfants qui rêvent d’être des méchants, il y a aussi du matériel de jeu de rôle pour vous. Cette épée furtive permet aux enfants de retirer l’épée du bouclier lui-même. De plus, le bouclier se transforme en gant et s’ouvre avec le basculement d’un interrupteur. Cependant, si vous voulez que le masque l’accompagne, vous devrez l’acheter séparément. L’épée et le bouclier coûtent 19,99 $ mais le masque ne coûte que 9,99 $.

Curieusement, la description de l’équipement de Taskmaster évite d’utiliser des pronoms qui révéleraient l’identité du méchant. Cela signifie qu’il pourrait y avoir un homme ou une femme sous le masque, et c’est probablement une torsion censée être révélée dans le film.

Adidas Black Widow Baskets

Enfin, si vous cherchez à être aussi furtif et agile que Black Widow, Adidas peut vous aider avec de nouvelles baskets inspirées par le look de Black Widow, y compris l’électricité bleue des projectiles qu’elle peut tirer depuis son poignet. Mais ils sont un peu chers à 95 $.

