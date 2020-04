«LEGO Masters» Saison 1 Finale Twist: les finalistes surpris par [Spoiler]

HISTOIRES CONNEXES

Alors que la tension (attendez) monte pendant le défi de fin de saison des LEGO Masters de 24 heures, les trois équipes restantes sont lancées une touche de soulagement du stress – comme on le voit dans cet aperçu exclusif de la finale de première année de la compétition Fox.

Dans le dernier défi de la saison 1 (diffusé ce mercredi 15 avril à 9 / 8c), Boone / Mark, Sam / Jessica et Tyler / Amy s’affrontent alors qu’ils créent leurs constructions les plus épiques à ce jour, au cours de 24 heures de clics de briques et un prix en espèces de 100 000 $ sur la ligne (ainsi qu’un trophée et le titre pas trop minable de LEGO Master).

Au milieu de cette odyssée d’une journée, l’animateur Will Arnett monte sur le plateau pour lancer aux finalistes un autre type de version intermédiaire, qui mettra fin à leurs semaines d’isolement (pouvez-vous imaginer?). Appuyez sur play ci-dessus pour assister à ce moment joyeux, préenregistré et socialement éloigné.

Depuis le début de la saison, LEGO Masters est en moyenne au nord d’une note de démo de 1,1 et de 3,5 millions de téléspectateurs au total (en nombre Live + Same Day), se classant cinquième parmi toutes les émissions Fox dans les deux mesures. Avec la lecture du DVR prise en compte, ces totaux atteignent une note de 1,8 et 5,5 millions de téléspectateurs.

