LEGO Star Wars: la bande-annonce de la saga Skywalker | Screen Rant

Une toute nouvelle remorque est arrivée pour LEGO Star Wars: La saga Skywalker, présentant une réimagination des neuf Guerres des étoiles films qui ont présenté la famille Skywalker. Malgré l'enthousiasme pour les jeux récents, Guerres des étoiles a été un sujet plutôt controversé ces derniers temps grâce à ce qui a été une prise polarisante du public sur le dernier film, La montée de Skywalker. Comme déjà mentionné, alors que cette aventure cinématographique a largement attiré l'ire, les jeux sont en hausse dans le cœur des fans.

L'arrivée de Star Wars Jedi: Fallen Order conçu pour l'un des jeux les plus agréables de l'univers IP de mémoire récente, et est l'un des meilleurs titres reçus d'Electronic Arts – période. Ce genre d'excitation devait toujours se perpétuer dans d'autres jeux également, avec le dernier jeu LEGO maintenant prêt à faire sensation avec une nouvelle narration des neuf premiers épisodes des mêmes films qui ont créé de telles réponses de division de la part des fans .

LEGO Star Wars: La saga Skywalker réinventera les itérations passées de Lego Star Wars les titres qui l'ont précédé. Pour montrer l'évolution des jeux, la dernière bande-annonce du titre a été lâchée, montrant un aperçu merveilleux de certains moments fantastiques de LEGO des épisodes 1 à 9. Dans l'ensemble, la révision des films originaux d'une nouvelle manière aide au moins les joueurs justifier d'investir dans La saga Skywalker, car il y a du nouveau contenu à explorer et un récit entier qu'ils peuvent voir jusqu'au bout.

Aperçu de Screen Rant LEGO Star Wars: La saga Skywalker était incroyablement positif, nous laissant excités de voir le produit fini quand il arrivera sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One à un moment donné en 2020. Vraiment, c'est dommage que le titre n'ait pas pu le faire coïncider avec l'arrivée de La montée de Skywalker, mais c'est une pilule plus facile à avaler sachant que les fans ont le fantastique Jedi: Ordre déchu pour enfoncer leurs dents.

L'inconvénient unique de cette annonce est une confirmation que LEGO Star Wars: La saga Skywalker ne recevra pas de DLC basé sur Rogue One ou Solo. Même alors, avec neuf films alignés pour être inclus dans le jeu, il est presque impossible d'être contrarié par la valeur déjà présente dans le package au lancement. De plus, il semble nettement meilleur que le mobile uniquement LEGO Star Wars Battles.

