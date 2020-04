L’Egypte organise des visites virtuelles des tombes des pharaons

.— Le Ministère de Le tourisme et antiquités de L’Egypte il a organisé sa quatrième visite virtuelle, cette fois à la mosquée Madrassa; Sa prochaine activité prévue sera le 7 avril à la synagogue juive Ben Ezra.

Cela fait partie de l’initiative lancée par le ministère de collaborer avec des institutions archéologiques et scientifiques pour permettre à toutes les personnes ayant accès à Internet de connaître leurs sites archéologiques pendant les périodes de quarantaine.

Le 5 avril, l’institution gouvernementale a organisé sa troisième visite guidée au monastère rouge de Sohag, l’un des monastères les plus importants développés dans les premières années du christianisme.

L’Egypte ouvre virtuellement leurs tombes #quedateencasa

Chaque après-midi, à partir de 19h00, heure espagnole, le ministère des Antiquités et du Tourisme ouvrira une nouvelle fente à travers laquelle vous pourrez entrer dans l’ancien #Egypt Egypt https://t.co/EBVyDSfRvohttps://t.co/pxoBslATJ9

– Miguel Martín (@neodantex) 6 avril 2020

La deuxième visite, qui a eu lieu le 4 avril, a eu lieu au tombeau de la reine Meresankh III. Sa chapelle sculptée il y a plus de cinq mille ans montre des scènes de la vie de famille.

La tombe de Menna était la deuxième tournée organisée par le ministère le 3 avril.

Le site est l’un des tombeaux les plus visités et les mieux conservés. Un plan d’action pour leur protection, leur conversation et leur documentation a été élaboré en 2006 avec des spécialistes de l’Université de Géorgie.

Une autre activité envisagée par le ministère de la Culture est la réalisation d’un deuxième concert avec l’hologramme du chanteur égyptien Umm Kulthum, après le succès de sa première diffusion. (Notimex)

Le poste égyptien organise des visites virtuelles des tombeaux des pharaons apparus en premier sur Seven24.