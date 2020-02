Leigh Whannell décrit comment il a redémarré hypothétiquement «Dracula» [Interview]

Après des années à écrire et à jouer dans certains des meilleurs films d’horreur les plus réussis de l’industrie, Leigh Whannell est maintenant dans le fauteuil du réalisateur, réalisant certains des films de genre les plus intéressants de ces dernières années. Son dernier film était l’impressionnante mise à niveau spectaculaire de l’action de science-fiction à petit budget, et maintenant il est passé à l’écurie Universal Horror, où son nouveau redémarrage de L’homme invisible gagne des critiques élogieuses pour ramener le monstre emblématique à l’essentiel.

The Invisible Man de Leigh Whannell supprime la plupart des images et des tropes familiers que nous sommes venus associer au personnage bien connu et, au lieu de cela, se concentre sur ce qui rend le concept de base d’un fou que nous ne pouvons pas voir effrayant. C’est un film d’horreur intime basé sur la vraie psychologie, et cela nous a fait réfléchir… comment Leigh Whannell redémarrerait-il certains des AUTRES monstres universels?

Heureusement, Whannell était de la partie. Donc, dans une récente interview avec Bloody-Disgusting, nous avons fait parler au réalisateur de la façon dont il Dracula retour à ses racines terrifiantes!

“Voici ce que je pense”, dit Leigh Whannell, en réfléchissant. «Je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire pour, disons, Dracula, est simplement de le retirer. Retirez toute l’iconographie, dont une grande partie a été ajoutée plus tard. Pensez-y. La cape et tout, beaucoup de ces trucs ne font pas partie du roman de Bram Stoker. Cela vient de la pièce qui s’est produite à l’origine et de la version de Bela Lugosi. »

“C’est la même chose qui s’est produite avec Sherlock Holmes!” Dit Whannell avec enthousiasme. «Le chapeau de traqueur n’est pas un produit de Conan Doyle. Nulle part dans ces romans il ne mentionne de casquette de traqueur. Mais pourtant, si vous demandez à quelqu’un de dessiner une image de Sherlock Holmes, il vous dessinera cette casquette. C’est drôle comment ces baleines de la culture pop, elles ramassent du plancton au fur et à mesure, et souvent où elles finissent [looking very different]. “

“Les boulons dans le cou de Frankenstein, c’est un dessin animé qui a été dessiné. Si vous regardez un original, si vous regardez une couverture originale, c’est horrible. Un corps, une personne cousue ensemble à partir de corps », se souvient Whannell.

«Donc, ce que je ferais, c’est essayer d’oublier toute l’iconographie – capes, boulons, crocs – la retirer tout de suite et prétendre que ce personnage n’a jamais été fait auparavant.

«Aucun roman de Dracula n’a été écrit. Comment pourrais-je présenter ce personnage aujourd’hui si j’étais Bram Stoker en 2020 et que j’y pensais juste? Comment serait-il présenté? ” Whannell se demande à voix haute. «Vous savez, ce ne serait pas présenté de la même manière. Je ne sais pas que je ferais un château en Transylvanie. “

«Je pense que j’essaierais de comprendre l’essence de ce qui rend Dracula effrayant, ce qui est, pour moi, ce qui rend Dracula effrayant, c’est son manque de pitié. Le fait qu’il puisse faire semblant », considère Whannell à haute voix. “Comme, ce n’est pas un romantique. Il a besoin de boire du sang. Quels parallèles dans la vie pouvez-vous penser à cela équivaut à quelqu’un sans pitié. C’est un psychopathe, non? Un psychopathe. “

«J’ai regardé hier soir un véritable documentaire sur le crime qui m’a glacé le sang au sujet d’un groupe de personnes qui ont tué un enfant. Le manque d’empathie pour la souffrance d’un enfant. Tout le monde dans la vie tressaille quand un chiot se blesse, sauf un petit sous-groupe de personnes sans empathie. En fait, ce sont peut-être eux qui font le mal. Et pour moi, c’est Dracula », explique Whannell.

“Donc, pour avoir cette conversation avec vous, je suis en train de spitballer ici, je ramènerais le personnage à cela et je dirais que je vais en faire la version psychopathe”, lance Leigh Whannell. “La personne qui s’en fout juste. Peut-être qu’il boit du sang mais au-delà, il n’y a pas de capes, il n’y a pas d’éclair, il n’y a pas de brouillard, pas de loups. C’est juste un psychopathe qui boit du sang.“

Cela nous refroidirait-il jusqu’à nos os comme le fait l’homme invisible? Nous ne le saurons peut-être jamais… à moins qu’Universal ne donne à Whannell encore plus de clés pour leur vaste royaume d’horreur!