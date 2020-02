Leigh Whannell nous met à jour sur l’évasion du remake de New York

“Vous entrez, trouvez le remake, sortez-le en 24 heures, et vous êtes un homme libre.” Je peux seulement imaginer que c’est ainsi que le studio a présenté le directeur de The Invisible Man, Leigh Whannell, un possible remake du classique culte Échapper à New York. Alors que cela avait déjà été annoncé en 2017, avec Robert Rodriguez attaché à la réalisation et Whannell à l’écriture, rien ne se passe vraiment depuis un moment. Maintenant, cependant, M. Whannell a proposé une sorte de mise à jour.

Tout en parlant à ComicBook.com de l’homme invisible susmentionné, le directeur de l’horreur a été interrogé sur le statut de Snake Plissken et si le remake serait ou non une réinvention totale ou quelque chose de plus conventionnel. Le réalisateur, dans une admission plus vulnérable que la plupart des gens, avait ceci à dire:

“C’est drôle, j’ai été tellement occupé à travailler sur ce film [The Invisible Man] où je n’ai pas eu le temps de revenir sur ce projet. Parfois, ces communiqués de presse sortent avant que vous ne soyez prêt, vous vous dites: «Ne le dites pas au monde!» Je ne sais pas vraiment, je ne le sais vraiment pas. C’est un personnage emblématique et je pense que Snake Plissken fait partie de l’enfance et de l’adolescence des gens. C’est proche et cher à eux. Je ferais donc très attention à cela. »

J’applaudis l’honnêteté du mec et j’adore son commentaire sur le communiqué de presse peut-être un peu prématuré, publié simplement pour générer du battage médiatique. Je suis content qu’il prenne son temps et ne permette pas à un autre remake des années 80 d’être accéléré et simplement lancé, tu sais? Whannell a évidemment beaucoup de respect pour le film d’action classique de John Carpenter et je parie qu’il pourrait faire un excellent travail, compte tenu du temps et de ses antécédents de travail de haute qualité. Donc, nous devrons voir ce qu’il propose.

Je veux dire, personnellement, je préférerais ne plus voir le travail de Carpenter refait. Bien, OK. Peut-être que Starman fonctionnerait bien avec certains courants d’actualité sociopolitiques mis à jour, ou, vous savez, quelque chose comme ça. En fait, ce serait hilarant si Whannell a suivi The Invisible Man avec un remake de Memoirs of an Invisible Man, l’un des pires de Carpenter, avec le reste de sa production des années 90. Et bien. Tout est finalement refait, je suppose, même Échapper à New York. Maintenant, où est ce président?