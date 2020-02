Leigh Whannell veut que Wyatt Russell redémarre à New York

Redémarrage de Escape From New York: Leigh Whannell sur le casting possible de Wyatt Russell

Cela fait plus d’un an qu’il a été rapporté que L’homme invisible directeur Leigh Whannell avait été appelé pour Échapper à New York redémarrer le film, et maintenant Whannell a enfin ouvert le remake à venir des studios du 20e siècle du film emblématique de John Carpenter en 1981. Parlant avec JoBlo, le Améliorer Le réalisateur a été interrogé sur la possibilité de lancer le fils de Kurt Russell, Wyatt Russell (Le chalet) pour prendre le manteau de Snake Plissken de son père. Il a révélé que le casting de Wyatt Russell pourrait se produire parce qu’il “Semble être la chose évidente pour gagner les fans.”

Whannell a en outre expliqué à quel point il est difficile de s’adapter et de rendre justice à un film aussi emblématique comme Échapper à New Yorket en quoi il diffère de son prochain film L’homme invisible. “C’est drôle, j’ai été tellement occupé à travailler sur ce film où je n’ai pas eu le temps de revenir sur ce projet. Parfois, ces communiqués de presse sortent avant que vous ne soyez prêt, vous vous dites: «Ne le dites pas au monde!» Je ne sais pas vraiment, je ne le sais vraiment pas. C’est un personnage emblématique et je pense que Snake Plissken fait partie de l’enfance et de l’adolescence des gens. C’est proche et cher à eux. Je ferais donc très attention à cela. J’ai l’impression qu’une propriété comme celle-là n’a pas la même liberté que peut-être quelque chose comme «The Invisible Man». Il a plus d’élasticité en tant que personnage parce que tant de gens ont eu leurs empreintes digitales à ce sujet. Il y a eu des émissions de télévision et des bandes dessinées, alors qu’avec Escape from New York, nous parlons ici d’un film définitif et vous ne voulez pas vous en occuper. Nous allons voir ce qui se passe.”

CONNEXES: Le nouveau Falcon et les photos de l’ensemble du soldat d’hiver révèlent un premier aperçu de l’agent américain

Il a été précédemment rapporté que la vision de Whannell pour le film conservera des éléments de l’original tout en apportant de nouvelles idées à la table. Whannell veut éviter le «chemin du remake des poteaux gonflés» qui a affligé d’autres redémarrages des classiques des années 1980 comme Robocop et Rappel total.

Il n’y a pas d’accord actuel pour Whannell à diriger, mais il est possible qu’il puisse également prendre en charge les fonctions de direction. Neil Cross (Luther) était à l’origine attaché pour écrire le film avec Robert Rodriguez prêt à réaliser avant que les deux ne quittent le projet.

Le classique de John Carpenter de 1981 se déroulait dans un futur (alors 1997) où Manhattan avait été transformé en une prison à sécurité maximale de la taille d’une île. Lorsque le président des États-Unis s’écrase dans la ville en décomposition, un hors-la-loi (joué par Kurt Russell) est contraint de voyager à l’intérieur pour le sauver.

CONNEXES: L’homme invisible de Leigh Whannell reçoit une cote R de la MPAA

Whannell a précédemment travaillé avec Jason Blum sur Insidieux: la dernière clé et Améliorer et se réunira avec le producteur sur Universal et Blumhouse prochain Homme invisible film qui sortira en salles le 28 février. Il a également écrit la comédie dramatique La mule, les trois premiers films du Vu franchise, le Insidieux franchise et Un silence de mort.

(Crédit photo: .)