L'elfe de Brie Larson sur une étagère, les Penguins de Pittsburgh font «La clause du Père Noël» et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s'agir d'essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a trait à nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition de Noël, Captain Marvel étoile Brie Larson devient un Elfe sur une étagère pour aider à résoudre certains de ces problèmes de vacances embêtants qui dérangent tout le monde chaque année. De plus, le Pingouins de Pittsburgh équipe de hockey participe à sa tradition annuelle de recréer une bande-annonce, cette fois en nous Le Père Noël. Finalement, Jumanji: le niveau suivant étoiles Dwayne Johnson et Kevin Hart donner au public une surprise de vacances, et Saturday Night Live livre 12 minutes d'une chanson de Noël originale.

Tout d'abord, au cas où vous ne l'auriez pas entendu, l'invité de Brie Larson a accueilli Jimmy Kimmel Live la semaine dernière tandis que le comédien titulaire était en train d'accueillir le Live in Front of a Studio Audience: All in the Family & Good Times. La star de Captain Marvel a rempli de façon spectaculaire, nous présentant un nouveau produit de vacances très spécial et bénéficiant d'une visite du chœur gai tout compris et non confessionnel.

Ensuite, l'équipe de hockey des Penguins de Pittsburgh a livré un nouvel hommage au film des Fêtes depuis quelques années maintenant. Ils ont abordé Elf, A Christmas Story et Christmas Vacation, et cette année, ils sont revenus avec un autre favori des Fêtes sous la forme de The Santa Clause. Si vous pensiez que les joueurs de hockey étaient de terribles acteurs, eh bien, vous avez raison.

Dwayne Johnson et Kevin Hart sont deux des stars les plus travaillantes d'Hollywood en ce moment, et ils ont pris un peu de temps sur leur emploi du temps chargé (via Sony Pictures) pour donner une surprise de vacances à certains publics qui vérifient Jumanji: The Next Level au cours de cette saison des fêtes. Comme on pouvait s'y attendre, Kevin Hart a joué au Père Noël tandis que Dwayne Johnson a joué un petit elfe.

Enfin, Saturday Night Live a rassemblé toutes les différentes versions de la charmante et pittoresque chanson des fêtes «I Wish It Was Christmas Today» pour ce marathon de 12 minutes. Cette tradition a commencé à Noël 2000 et elle se renforce depuis près de 20 ans maintenant. Joyeux Noël!

