L’embarras se répand à l’échelle nationale et est tout aussi contagieux et hilarant

Le premier était le mariage. Puis vint la paternité. Maintenant Avec sa troisième saison, la «honte» de Juan Cavestany et Álvaro Fernández-Armero s’étend à l’échelle nationale. Et oui, c’est toujours aussi contagieux et hilarant. Dans ce nouvel envoi de six épisodes, qui débutera le 14 février à Movistar + # 0, Jesús (Javier Gutiérrez) devient viral par l’une de ses pierres d’achoppement. Cette “balle qui promet d’écraser tout le monde”, comme le définit la bande-annonce, roule dans un match de basket. Jésus, fatigué que son fils s’amuse avec son téléphone portable, a du mal à le sortir de ses mains et finit par lui donner un colleja qui, malheureusement, est enregistré en direct par les caméras du stade. En quelques heures, la moitié du pays a vu la vidéo.

Jésus devient un phénomène viral dans la troisième saison de ‘Shame’

Devenir une star, bien que fugace, l’infamie affecte non seulement seulement Nuria (Malena Alterio) et Yusuf (Yannick Nguenkam) des portes intérieures, mais cela toute l’Espagne connaît et dépouille l’homme de la mode. Dans la rue, dans les bars, à la télévision … Jésus est célèbre et, surprise, décide d’en profiter avec des conséquences honteuses – et hilarantes –. Comme cela s’est produit dans la seconde par rapport à la première, le rayon d’action de Jésus se prolonge dans ce troisième opus et donne lieu à des situations inédites et à une intrigue plus dynamique. Dans la même ligne, certains peuvent manquer cette répétition grinçante de moments et de personnages qui sont devenus violents.

C’est un fléau

Jeté le facteur surprise qui a séduit le public lors de sa première, Cavestany et Armero Ils ont réussi à se réinventer et à transformer la fiction sans perdre son essence. Pour commencer, muter le récit et jouer habilement avec le thriller. L’intrigue passe par une enquête policière qui propose et rejette les coupables à chaque nouvel événement. Quelqu’un est décédé, mais nous ne savons pas qui, comment, quand ni où. De plus, l’embarras se propage quelle épidémie et ce n’est pas seulement Jésus qui reste en évidence. Nuria elle-même, Óscar (Vito Sanz), Carlos (Miguel Rellán) et Mayte (María Hervás) vivent des situations vraiment délicates loin du protagoniste. Un casting de responsabilités dramatiques qui enrichit le rythme de la série et sert de petite réflexion: au fond, nous sommes tous un peu Jésus Gutierrez.

Javier Gutiérrez et Malena Alterio, protagonistes de «Vergüenza»

Quant au casting, Javier Gutiérrez et Malena Alterio montrent à nouveau qu’ils sont deux véritables bêtes de comédie, où parfois il dit plus un silence et un geste que plusieurs lignes de script. Ils n’abandonnent pas les camées, bien filés et aussi juteux que ceux de Leticia Sabater et Mariló Montero. Les créateurs combinent parfaitement ces moments avec le verbiage le plus embarrassant et signent un autre exemple d’une comédie différente et audacieuse, qui ne peut avoir sa place que sur des plateformes comme Movistar +. Cavestany et Armero parlent de “round final”, sans exclure d’autres projets ni même reprendre “Honte” plus tard. Pour l’instant, et Heureusement, ce bijou est déjà au musée.

