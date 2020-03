L’émission de «General Hospital» diffusée vendredi pendant la fermeture de la pandémie

L’Hôpital général d’ABC déploiera des épisodes hebdomadaires du «Flashback Friday» (ou rediffusions) afin de tirer le meilleur parti de son inventaire existant pendant que la production reste interrompue pendant la pandémie de coronavirus.

À partir de ce vendredi 3 avril et actuellement prévu pour se poursuivre jusqu’au 22 mai, chaque rappel comportera une introduction d’un acteur de GH mettant en évidence l’épisode. Ce vendredi, par exemple, Laura Wright lancera l’épisode du 56e anniversaire de soap, qui a été diffusé à l’origine le 3 avril 2019.

GH diffusera de nouveaux épisodes du lundi au jeudi, comme initialement prévu.

Le seul producteur d’ABC avait accumulé environ deux mois d’épisodes lors de la fermeture de la production, ce qui, avant ce mouvement des «vendredis flashback», s’est déroulé jusqu’à la fin du mois de mai. Les rivaux de CBS The Young and the Restless et The Bold and the Beautiful, quant à eux, verront leurs puits respectifs s’assécher début mai, tandis que NBC’s Days of Our Lives tire huit mois à l’avance, et a donc du produit frais à mettre les étagères jusqu’à l’automne.

Avec la majorité du pays coincé à la maison, les quatre feuilletons restants de la journée voient leur audience monter en flèche. Au cours de la semaine du 23 mars, date à laquelle une grande partie des États-Unis a été mise en quarantaine, GH et B&B ont publié leurs meilleurs chiffres en deux ans, Days a établi ses meilleurs chiffres en plus d’un an et Y&R a atteint un sommet de 11 mois.