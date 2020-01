L’émission de télé de l’agent de peur arrive sur Amazon du directeur de Shazam – / Film

Célèbre écrivain de bandes dessinées Rick Remender s’est aventuré à la télévision en présentant l’adaptation Syfy 2018 de sa bande dessinée Deadly Class, et maintenant que cette émission a pris fin, il a trouvé son prochain concert à Hollywood.

Remender produira un exécutif Agent de peur Série télévisée basée sur la bande dessinée de science-fiction du même nom qu’il a créée avec Tony Moore, Qui est également à bord en tant que PE. Seth Rogen et Evan Goldberg (This is the End, The Interview) sont également producteurs exécutifs, et Shazam! réalisateur David F. Sandberg est aligné pour diriger le pilote. Obtenez plus de détails ci-dessous.

Selon The Hollywood Reporter, Amazon a battu Peacock, HBO Max et TNT dans une guerre d’enchères pour cette adaptation de Fear Street TV, qui sera écrite par Mattson Tomlin, l’un des co-auteurs du prochain Batman de Matt Reeves. Sandberg, qui développe actuellement une suite de Shazam !, est aligné sur des productions directes et exécutives, mais on ne sait pas combien d’épisodes il pourra intégrer dans son calendrier. Voici la ligne de connexion pour la bande dessinée de Fear Agent:

Envahisseurs interstellaires. Voyage dans le temps. Clones de clones de clones, et beaucoup de whisky. Qu’il lutte contre le fléau de l’espace, remonte dans le temps pour arrêter l’invasion extraterrestre qui a changé la terre pour toujours ou reconquiert son ex-femme, il n’y a rien que Heath Huston ne fera pour essayer de réparer les torts et récupérer sa famille. retour. Il est, après tout, le dernier agent de peur.

Cela semble tout à fait conforme aux types de projets qui intéressent Seth Rogen et Evan Goldberg. Le duo a déjà produit des adaptations télévisées de bandes dessinées bien-aimées comme Preacher (pour AMC) et The Boys (également pour Amazon), donc cela semble être un choix naturel. La bande dessinée a duré de 2005 à 2012, passant d’Image Comics à Dark Horse en cours de route et servant de lieu à Remender pour inclure toutes les idées gonzo qu’il avait dans un univers tentaculaire de science-fiction.

Matt Tolmach (Venom, Morbius) est également producteur exécutif; c’est évidemment la personne qui essaie de faire décoller cette adaptation depuis plus de dix ans. En 2009, des rapports indiquaient que Fear Agent deviendrait un film, Remender disant qu’il aimerait voir Jon Hamm ou Aaron Eckhart dans le rôle principal. On ne sait pas s’il a toujours l’œil sur ces gars-là, mais nous vous tiendrons au courant des nouvelles de casting dès que nous l’entendrons.

