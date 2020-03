L’émission de télévision américaine Gigolo incarne Jon Bernthal dans le rôle principal – / Film

En 1980, Richard Gere est devenu une star de cinéma dans Gigolo américain, le drame du crime néo-noir écrit et réalisé par Paul Schrader (Première réforme). Une version TV est en préparation depuis des années, et maintenant elle se dirige enfin vers Showtime avec Jon Bernthal (Punisher, The Walking Dead) avec Julian Kaye, le rôle-titre qui a rendu Gere célèbre. Lisez la suite pour plus de détails sur la série télévisée Gigolo américaine.

Avant d’aller plus loin, voici la bande-annonce du film original:

Je n’ai jamais vu l’original, mais juste avertissement: les détails de cette nouvelle série gâchent ce qui s’y passe, donc si vous voulez rattraper le film frais avant le début de la série, ajoutez cette page à vos favoris et revenez plus tard.

Spoilers devant.

Malgré le communiqué de presse officiel faisant référence à cette émission comme «une réinvention actuelle du film de 1980», cela ressemble plus à une continuation directe de cette histoire:

Bernthal jouera Julian Kaye, qui est présenté 18 ans après avoir été arrêté pour meurtre et qui a du mal à trouver ses marques dans l’industrie du sexe moderne de Los Angeles, tout en cherchant la vérité sur la configuration qui l’a envoyé en prison toutes ces années il y a aussi et en espérant renouer avec Michelle, son seul véritable amour.

Le film se termine avec Kere de Gere derrière les barreaux pour avoir tué un homme qui l’a apparemment accusé de meurtre, mais Lauren HuttonMichelle, l’épouse d’un sénateur, met sa réputation en péril en disant aux policiers que Kaye était avec elle le soir du meurtre en question, ce qui lui donne un alibi. Elle déclare son amour pour lui alors qu’il est toujours en prison, mais on ne sait pas ce qui arrive aux personnages au-delà. On ne sait pas encore qui jouera Michelle dans cette version.

David Hollander, le showrunner de Ray Donovan, maintenant disparu, de Showtime, écrit et dirige le pilote américain Gigolo. Jerry Bruckheimer, qui a produit le film, est à bord en tant que producteur exécutif.

Et en ce qui concerne la chronologie, à moins que je ne fasse une lecture totalement erronée ici, quelqu’un devra répondre de la façon dont tout est censé se mettre au point. Étant donné que cette version télévisée reprend dix-huit ans après les événements de 1980, soit cette «réimagination actuelle» se déroulera techniquement en 1998, soit le film original devra être reconnecté comme ayant eu lieu en 2002-2003.

“American Gigolo est livré avec tout le grésillement que vous attendez, mais il offre également une plongée profonde dans les eaux compliquées des relations et de la sexualité en 2020”, a déclaré Gary Levine, président du divertissement de Showtime. “Nous avons réuni une équipe” A “pour adapter ce film emblématique en une série Showtime avec le talent et le magnétisme de Jon Bernthal, la réalisation cinématographique exquise et la mise en scène de David Hollander, du légendaire Jerry Bruckheimer et de notre nouveau studio sœur, Paramount.”

