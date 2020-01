L’émission de télévision Hawkeye ne serait plus différée, le rapport initial était faux

Le fandom de Marvel a été secoué hier par la nouvelle que le prochain Oeil de faucon L’émission de télévision a été frappée par un retard indéfini. Bien que cette affirmation soit rapidement devenue virale, tout se résume en fait à un rapport de l’initié Charles Murphy. Et bien qu’il ait eu raison sur quelques scoops dans le passé, il semble qu’il se soit trompé, car de nombreuses autres sources se manifestent pour raconter l’histoire, avec beaucoup de scepticisme à l’idée que la série n’est pas ne se déroule pas comme prévu.

Caleb Williams de Knight Edge Media et Julia Alexander de The Verge sont deux journalistes qui ont nié l’histoire de Murphy selon laquelle Hawkeye est confronté à un retard. “Sooooo Hawkeye pourrait ne pas être retardé après tout?”, A écrit Williams sur Twitter, tandis qu’Alexander était plus précis dans son licenciement. «Je peux absolument confirmer que c’est faux», a-t-elle déclaré. “Les contacts de Disney l’ont nié avec véhémence, le qualifiant de complètement inexact.”

Le fait est que Hawkeye devait commencer le tournage en juillet, mais le spectacle n’apparaît plus sur les grilles de production. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que Marvel le repousse. Même s’il y a une légère pause dans le tournage, cela pourrait ne pas être aussi «indéfini» que le rapport de Murphy le disait.

Le scoopster a écrit que la principale raison de ce retard supposé était que Marvel avait modifié ses plans pour une image plus large de la phase 4, Mme Marvel, Moon Knight et She-Hulk étant devancées par Hawkeye. Bien que cela soit au moins partiellement vrai, étant donné que WandaVision doit maintenant atterrir cette année plutôt qu’en 2021 comme initialement annoncé, il semble que nous ne devions pas avoir à nous soucier de la première sortie solo de Clint Barton dans le MCU, après tout.

Marvel n’a pas encore déterminé qui va co-diriger la série aux côtés de Jeremy Renner. Kate Bishop, l’apprentie et successeur de Clint en tant que Hawkeye, sera la protagoniste féminine de la série et il a été largement rapporté que Hailee Steinfeld est le premier choix pour le concert. Cependant, l’actrice n’a pas encore signé le long de la ligne pointillée. Il reste encore beaucoup de temps avant juillet pour y arriver.

Pour récapituler, cependant: il semble que Murphy se soit trompé ici et Oeil de faucon semble toujours être en baisse à la fin de 2021 comme prévu à l’origine. Flèche esquivée.