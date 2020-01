L’émission de télévision «Jack Reacher» reçoit une commande de série sur Amazon Prime

HISTOIRES CONNEXES

Jack Reacher est officiellement lié à Amazon Prime.

Le streamer a officiellement remis une commande de série à Jack Reacher, basée sur le personnage des romans les plus vendus de Lee Child. L’annonce a été faite par le patron d’Amazon Jennifer Salke mardi lors de la partie d’Amazon de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association.

La saison 1 sera basée sur le premier roman de Jack Reacher, The Killing Floor de 1997. Nick Santora (Scorpion) est attaché pour écrire et servir de showrunner. Child est aussi un EP.

“Lee Child a créé un personnage et un monde incroyables”, a déclaré Santora dans un communiqué. «Ce sera le but de chaque écrivain, producteur, acteur, exécutif et membre de l’équipe de capturer l’essence des livres de M. Child – et heureusement, Lee a été là, et continuera d’être là, pour nous aider à nous guider sur la voie ces séries. Il est le pouls de Reacher. “

Enfant ajouté, “Jusqu’ici, c’était génial, mais vraiment, le plaisir commence ici. À présent, je connais ces gars-là et Reacher est entre de bonnes mains, croyez-moi. »

Dans les romans de Jack Reacher, le personnage principal est un ancien policier militaire qui parcourt maintenant les États-Unis pour des petits boulots. Tom Cruise a joué le rôle de Reacher dans deux films: Jack Reacher, sorti en 2012, et la suite Jack Reacher: Never Go Back, sorti en 2016.

“La série de livres Jack Child de Lee Child est un phénomène mondial avec l’un des héros les plus connus du divertissement, et un ajustement parfait pour la gamme de séries audacieuses et axées sur les personnages d’Amazon Studios”, a déclaré Salke. “Nous sommes impatients d’élargir l’univers de Jack Reacher et d’apporter une action plus excitante à notre public Amazon Prime Video.”