L’émission ITV est-elle diffusée ce soir? – HITC

La série 10 de Vera a-t-elle pris fin? Ou y a-t-il d’autres épisodes à venir en 2020?

Se présentant pour une énorme série de 10 en 2020, Vera est l’un des drames criminels britanniques les plus appréciés.

L’émission ITV a débuté en 2011, et depuis lors, l’inspecteur-détective Vera Stanhope a résolu mystère après mystère.

David Leon et Kenny Doughty jouent aux côtés de Brenda Blethyn dans le drame criminel qui voit l’équipe criminelle sélectionner des cas de meurtre mystérieux.

Plus de sept millions de téléspectateurs britanniques se sont branchés chaque semaine pour regarder les épisodes de la série 10 en 2020. Alors, l’épisode 5 de la série 10 de Vera est-il ce soir? L’épisode 4, «The Escape Turn», était-il le dernier de la série?

Vera series 10 episode 5: L’émission ITV est-elle diffusée ce soir?

Malheureusement, Vera ne sera pas diffusée le dimanche 9 février 2020.

On dirait que la série 10 du drame policier d’ITV Vera a pris fin après quatre épisodes.

La série 10 a débuté avec l’épisode 1, “Blood Will Tell” le dimanche 10 janvier 2020. Cependant, le quatrième et dernier épisode de la série, “The Escape Turn”, a été diffusé le 2 février sur ITV.

Les épisodes 2, ‘Parent Not Expected’ et 3, ‘Dirty’ ont été diffusés respectivement le 19 et le 26 janvier.

Certains fans de Vera s’attendaient à ce qu’un cinquième épisode soit diffusé le 9 février 2020.Cependant, la série s’est terminée le 2 février.

Vera a-t-elle été renouvelée pour la série 11?

Heureusement, les téléspectateurs de Vera n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour un autre épisode de la série mystère du meurtre.

Une onzième série a été confirmée.

Nous pouvons nous attendre à ce que la série 11 soit diffusée vers janvier 2021 et elle se composera très probablement de quatre épisodes encore une fois.

