L’émission Julia Child de HBO Max trouve sa star – / Film

Joan Cusack était prête à jouer le célèbre auteur et chef Julia Child dans un prochain pilote de HBO Max, mais depuis qu’elle a quitté le projet, le spectacle avait besoin d’un nouveau cuisinier dans la cuisine. Maintenant, le nouveau service de streaming a trouvé une nouvelle star pour l’émission. Obtenez les détails ci-dessous.

Actrice britannique Sarah Lancashire (Coronation Street, Happy Valley, Last Tango à Halifax) remplacera Cusack en tant que rôle principal dans l’émission de télévision Julia Child de HBO Max, selon le Hollywood Reporter. Le spectacle, qui s’appelle Julia, “S’inspire de la vie de Child et de son émission de télévision, The French Chef, qui a essentiellement inventé la télévision culinaire. À travers Child et son esprit singulier, il explore une période en évolution dans l’histoire américaine – l’émergence d’une nouvelle institution sociale appelée télévision publique, le féminisme et le mouvement des femmes, la nature de la célébrité et la croissance culturelle de l’Amérique. En son cœur, le spectacle est le portrait d’un mariage avec une dynamique de pouvoir évolutive et compliquée. »

Après avoir publié Mastering the Art of French Cooking, Child est apparu dans une revue de critique de livres en 1962 et a enseigné aux téléspectateurs comment faire une omelette. Son apparence s’est tellement bien passée qu’elle a fini par obtenir sa propre série, ce qui l’a propulsée à un nouveau niveau de renommée.

Tom Hollander (The Night Manager) jouera le mari de Julia, Paul Child, qui a fourni des photographies pour au moins un des livres de Julia. Brittany Bradford (Macbeth sur Broadway) joue Alice, une productrice associée de WGBH-TV I’s Been Reading qui se porte garant de Child après son apparition réussie dans le programme de critique de livres. Bebe Neuwirth (Madame la secrétaire) jouera Avis, le meilleur ami de l’enfant, et Isabella Rossellini (Blue Velvet) joue Simone «Simca» Beck, l’une des co-auteurs de Maîtriser l’art de la cuisine française.

THR dit que le casting comprend également “Fran Kranz (Dollhouse) dans le rôle de Russ, le producteur de Ive Been Reading qui rejoint à contrecœur l’émission de cuisine de Child; Fiona Glascott (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) en tant que Judith, rédactrice pour enfants; et Jefferson Mays (Je suis la nuit) dans le rôle d’Albert, l’hôte de J’ai lu. ” Co-créateur de Party of Five Chris Keyser sert de showrunner, tandis que Daniel Goldfarb (La merveilleuse Mme Maisel, Tyrant) a écrit le pilote.

Je ne connais pas le travail de Sarah Lancashire, mais elle a certainement de grosses chaussures à remplir, puisque Meryl Streep a remporté un Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale pour avoir joué Julia Child dans le film de 2009 de Norah Ephron, Julie et Julia.

Articles sympas du Web: