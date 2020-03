L’émission la plus sous-estimée de HBO prospère pendant le verrouillage du coronavirus – .

Au milieu du verrouillage du coronavirus, l’audience de The Wire de HBO a triplé.

The Wire est sans doute l’émission la plus sous-estimée de HBO de tous les temps car elle n’a jamais reçu un public grand public à égalité avec des émissions comme The Sopranos.

The Wire peut actuellement être visionné sur HBO, avec Hulu et Amazon Prime Video.

Que diriez-vous du meilleur show HBO de tous les temps? Les Sopranos, peut-être? Sex and the City, peut-être? Les deux titres ci-dessus seraient des choix solides, mais la réalité est qu’il est essentiellement impossible de choisir la meilleure émission de HBO de tous les temps car il y a tout simplement trop de grandes options à choisir. De Game of Thrones et VEEP à True Blood et Curb Your Enthusiasm, le catalogue des émissions à succès immersives de HBO est vaste.

Il existe cependant un programme HBO incroyable qui n’a jamais reçu l’amour qu’il mérite. Je parle d’un spectacle aussi convaincant que les titres ci-dessus mais qui n’a jamais réussi à devenir un hit grand public. En fait, je parle d’une émission qui peut facilement être classée comme l’émission la plus sous-estimée à avoir jamais atterri sur HBO. Et au cas où vous n’auriez pas deviné ce qui est maintenant, et au cas où l’image ci-dessus ne l’aurait pas dévoilé, je parle de The Wire.

Pour ceux qui ne connaissent pas The Wire, il s’agit d’un drame policier primé qui vise à exposer le commerce de la drogue à Baltimore sous divers angles. Le spectacle aborde un certain nombre de questions, des relations raciales et du système scolaire public au sort de la classe ouvrière américaine. Chaque saison a son propre objectif, mais la série dans son ensemble se fond parfaitement en abordant des problèmes graves et importants avec sans doute certaines des écritures les plus nettes et des personnages les plus mémorables que nous ayons jamais vus à la télévision.

Bien que The Wire n’ait jamais réussi à devenir un succès grand public, il est juste de dire que la plupart des gens qui ont vu la série l’aiment non seulement, mais sont obsédés. En tant que fan moi-même, il m’est juste arrivé de re-binge toute la série il y a environ un mois et, si je suis honnête, c’était encore mieux la deuxième fois. Plus précisément, le créateur de la série, David Simon, laisse tomber de nombreux morceaux subtils et intéressants dans la série qui sont plus difficiles à remarquer lors de la première visualisation.

Alors pourquoi est-ce que j’évoque tout ça? Quel est l’intérêt de faire référence à une émission HBO quelque peu obscure qui a été créée il y a près de 18 ans? Eh bien, il s’avère que le coronavirus – qui a laissé des millions de personnes coincées à la maison en quarantaine – a entraîné un regain d’intérêt pour l’émission.

Selon Variety, HBO a récemment révélé que le nombre de personnes regardant The Wire pendant le coronavirus a triplé. Les Sopranos, quant à eux, ont vu leur audience doubler. Si vous n’avez pas HBO, ne vous inquiétez pas, vous pouvez également le vérifier sur Hulu et Prime Video.

Et si vous ne voulez pas me croire sur la qualité de la série, notez que l’ancien président Barack Obama a dit un jour: “Je suis un grand fan de The Wire. Je pense que c’est l’une des plus grandes, pas seulement des émissions de télévision, mais des œuvres d’art des deux dernières décennies. »

Rendez-vous service: binge this show pendant que vous avez le temps.

Source de l’image: HBO

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

