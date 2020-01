L’émission télévisée Thunderbolts pourrait ramener un méchant MCU oublié

Ce n’est pas encore tout à fait officiel, mais tous les signes indiquent Thunderbolts venir au MCU. Il y a eu une tonne de preuves pour suggérer que l’équipe de super-vilains s’est mise à faire du bien par le général Thaddeus “Thunderbolt” Ross sera installée à la fois dans Black Widow et The Falcon and the Winter Soldier et on pense alors que le gang jouera dans leur propre série Disney Plus.

Cela rejoint également les propres informations de We Got This Covered, avec nos sources – qui nous ont dit que Taskmaster serait le méchant de Black Widow en mars – nous donnant également un nom supplémentaire qui n’est pas encore signalé comme étant lié à la projet mais qui apparaîtra très certainement. Jusqu’à présent, plusieurs personnages sont évoqués en ce qui concerne les nouvelles des Thunderbolts, notamment Zemo, Ghost (Hannah John-Kamen) de Daniel Bruhl, l’agent américain (Wyatt Russell) et Yelena Belova (Florence Pugh). Mais nous avons maintenant entendu qu’un autre méchant encore plus éloigné du passé de la franchise figurera également.

Des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que Daniel Radcliffe était prévu de jouer à Moon Knight – disent que Sam Rockwell devrait revenir en tant que Justin Hammer pour l’émission télévisée Thunderbolts. On nous a dit qu’il remplirait probablement le rôle de Q de l’équipe, aidant les Thunderbolts avec leur technologie et leur équipement.

Ce serait la première apparition de Rockwell dans le MCU depuis Marvel One-Shot All Hail the King, qui faisait suite à ses débuts en tant que Hammer en 2010 Iron Man 2. Les références à HammerTech dans Luke Cage ont confirmé que le vieux rival de Tony Stark est toujours là cependant et maintenant, il semble que Marvel soit prêt à le ramener.

Si vous vous souvenez, nous vous avons dit en avril que le studio avait encore de grands projets pour Hammer, et maintenant nous savons que ces plans sont liés aux Thunderbolts. Par le bruit de celui-ci, il ne sera pas enrôlé en tant que membre de l’équipe de terrain, mais jouera toujours un rôle de soutien agréable aux fans en tant que support technique. Les détails de son implication au-delà de cela, cependant, restent flous. Pourtant, étant donné que ces informations nous viennent des mêmes sources qui nous ont également dit que National Treasure 3 était en développement il y a des mois, ce qui a maintenant été confirmé, nous n’avons aucune raison d’en douter.

Mais revenons à l’équipe susmentionnée, et Black Widow sortira en salles en mai tandis que The Falcon et le Winter Soldier tomberont sur D + cet automne. Donc, d’ici la fin de l’année, nous devrions en savoir beaucoup plus sur la Thunderbolts sera formé dans le MCU.