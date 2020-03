L’empereur Palpatine était à l’origine plus perturbateur

Les versions originales d’Emperor Palpatine dans Star Wars: The Rise of Skywalker étaient beaucoup plus dérangeantes que la version théâtrale que nous avons vue en décembre.

Alors que le retour de l’empereur Palpatine dans l’univers Star Wars dans The Rise of Skywalker a été accueilli de manière mitigée, il est juste de dire qu’il avait l’air fantastique. Déjà un méchant d’aspect assez bizarre, l’empereur Palpatine est devenu encore plus grotesque dans The Rise of Skywalker en raison de son statut de clone raté. Il est difficile d’imaginer à quoi l’empereur Palpatine pourrait avoir l’air encore plus effrayant, mais selon Neil Scanlan, le méchant de Star Wars semblait à l’origine plus dérangeant.

S’entretenant avec Collider pour commémorer Star Wars: The Rise of Skywalker frappant Digital HD, le superviseur des effets de créatures et de maquillage Neil Scanlan a expliqué comment le nouveau look de l’empereur Palpatine avait été informé par lui comme un clone qui rejetait la force qui résidait en lui.

«Luke Fisher, qui est l’un des concepteurs de concept qui travaille avec nous, a réalisé de nombreux croquis de Palpatine sur une sorte de système de survie. Quelque chose qui le maintient en vie et le garde en un seul morceau. Et puis certaines parties de sa physicalité sont presque indépendamment alimentées par les nutriments nécessaires aux entités qui donnent la vie. Donc, l’idée qu’il soit retenu sur un gréement qui lui a permis de se déplacer et presque l’aspect Nosferatu de cette séquence, toutes ces choses faisaient partie d’essayer de comprendre combien nous montrerions avec cela. »

Neil Scalan a poursuivi en disant que les premières versions du méchant de Star Wars étaient beaucoup plus inquiétantes, y compris une version montrant l’empereur Palpatine démembré.

«Dans les premiers jours du concept, ils étaient assez extrêmes. Nous avons exploré une version démembrée de lui. Nous avons exploré des versions plus abstraites de ce qu’il pourrait être. Vous arrivez lentement au point où dans le monde de J.J, [Palpatine clone] l’histoire est encore racontée, mais à un public qui n’est peut-être pas si familier avec Star Wars, vous n’avez pas besoin de connaître la trame de fond autant. Vous pouvez comprendre et faire partie de cette histoire sans nécessairement avoir trop d’histoire. C’est cette combinaison de pouvoir raconter l’histoire mais en même temps avoir une certaine profondeur, ce qui renvoie à un sens plus large ou à une explication plus large. “

Il serait vraiment intéressant de voir ces premières versions d’Emperor Palpatine, en particulier celle démembrée. Bien que le look qu’ils recherchaient dans le dernier film de Star Wars était vraiment effrayant, il aurait été génial de voir quelque chose qui plonge davantage dans la nature abstraite que Scanlan a abordée. Bien sûr, les méchants de Star Wars sont toujours à propos de leur look cool, il est donc logique que l’empereur Palpatine ressemble un peu à son look emblématique original.

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher est apparue en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant disponible sur Digitial HD et sortira sur 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD le 31 mars.

