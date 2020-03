L’empereur Palpatine était un clone dans Rise of Skywalker

Si vous vous demandiez comment l’empereur Palpatine est revenu d’entre les morts … négligence, il ne l’a pas fait. Star Wars: The Rise of Skywalker était tout, moins précis. Il écarta les détails et posa sur la table de nombreuses questions qui pourraient s’avérer inexplicables. Cependant, Disney a pris l’habitude de expliquer à travers les romans Star Wars les extrémités lâches de ses films et maintenant l’écrivain Rae Carson a finalement expliqué comment diable Palpatine a réussi à survivre.

Nous vous recommandons également: New Star Wars: les bandes dessinées et les romans de la Haute République porteront sur l’âge d’or des Jedi

En tant que bon fan de Star Wars, vous vous souvenez sûrement que Dark Sidious a été tué dans Return of the Jedi, mais dans un virage inattendu, il a été ramené dans The Rise of Skywalker, lorsque Rey et Kylo Ren sen rencontrent Palpatine à Exegol, entourés de bouteilles et machines Il s’avère qu’avant que Dark Sidious n’ait affronté Luke et Dark Vador il y a de nombreuses années, Il avait un az sous sa manche: un fichu clone, auquel il a réussi à transférer son esprit.

Dans le prochain livre Star Wars: The Rise of Skywalker, Carson explique ce qui suit à propos de la rencontre avec Exegol, via .:

«Tous les flacons étaient vides de liquide, sauf un, qui était presque épuisé. Kylo regarda de plus près. J’avais également vu cet appareil auparavant, quand j’ai étudié la guerre des clones quand j’étais enfant. Le liquide coulait dans le cauchemar vivant d’avant. Il menait une bataille perdue pour soutenir la chair pourrie de l’empereur. Que pourriez-vous me donner? », A demandé Kylo. L’empereur Palpatine vivait en quelque sorte et Kylo pouvait sentir dans ses os que ce corps clone abritait le véritable esprit de l’empereur. Cependant, c’était un vaisseau imparfait, incapable de contenir son immense puissance. Cela ne pourrait pas durer beaucoup plus longtemps. »

Étonnamment, cet extrait du livre pourrait également expliquer pourquoi Palpatine avait besoin d’absorber l’énergie de Rey et Kilo Ren dans le film, quand il explore comment le côté obscur de la Force peut avoir des effets catastrophiques dans les corps des Sith, à mesure que leur pouvoir augmente. Palpatine pourrissait.

Le nouveau livre de Rae Carson sera publié le 17 marsou par Lucasfilm Publishing.

.