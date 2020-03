L’Empire d’Hasbro contre-attaque les jouets du 40e anniversaire en route / Film

Au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte, cette année marque le 40e anniversaire de Star Wars: L’Empire contre-attaque. Considéré comme l’une des meilleures suites de tous les temps, il est largement considéré comme le meilleur film de toute la saga. Et ce ne serait pas une vraie fête sans une gamme spéciale de jouets publiée par Hasbro pour la commémorer.

De retour au Toy Fair 2020 en février, Hasbro a annoncé qu’il y aurait une vague de rééditions mettant en vedette des personnages précédemment retirés de la ligne Black Series dans un emballage rétro. Des personnages comme Luke Skywalker et Han Solo en équipement Bespin, Leia Organa en équipement Hoth, Lando Calrissian et bien d’autres reviennent. Mais la meilleure partie des jouets du 40e anniversaire d’Empire Strikes Back est le nouveau Snowspeeder à l’échelle des figurines Black Series de 6 pouces, et un droïde impérial de sonde aussi. Vérifiez-les tous ci-dessous.

L’Empire contre-attaque les jouets du 40e anniversaire





Tout d’abord, la Black Series obtient un Rebel Snowspeeder à l’échelle de la ligne de figurines de 6 pouces. En fait, il est livré avec le tireur de confiance de Luke Skywalker Dak Ralter. Doté d’un cockpit à 2 membres d’équipage, d’un train d’atterrissage rétractable et d’un harpon et d’un câble de remorquage, c’est l’un des véhicules les plus cool de la gamme Black Series.

À l’exception d’un chasseur TIE de premier ordre, la plupart des véhicules ont été relégués à de petits speeders ou créatures. Le Snowspeeder se situe quelque part entre le vaisseau spatial et les petits speeders, et il nous donne l’espoir que peut-être Hasbro nous donnera un jour un AT-AT qui fonctionnera avec ces chiffres. Mais comme ce Snowspeeder coûtera 119,99 $ lorsqu’il arrivera sur les étagères cet été, nous ne pouvons même pas imaginer combien coûterait un AT-AT à la même échelle.

Du côté plus abordable, l’Imperial Probe Droid rejoint la gamme de figurines Black Series. Le droïde qui s’autodétruit après avoir été dynamité par Han Solo sur Hoth a cinq membres entièrement articulés et un support qui donne l’impression qu’il flotte en espionnant l’Alliance rebelle. Il s’agit davantage d’une figurine de luxe Black Series, donc cela vous coûtera 29,99 $ à son arrivée ce printemps.

Enfin, l’Empire contre-attaque réédite un tas de personnages du film pour le 40e anniversaire, dont certains ont été retirés pendant un certain temps. Nous avons nos héros Luke Skywalker (en équipement Bespin et Snowspeeder), Han Solo et Leia Organa. De plus, il y a le scélérat Lando Calrissian. Pendant ce temps, Yoda revient et il y a un R2-D2 boueux qui l’accompagnera parfaitement. Enfin, nous avons le générique Hoth Rebel Soldier, TIE Fighter Pilot et un AT-AT Driver.

Chacune de ces figurines dans un emballage Kenner de style vintage coûtera 19,99 $ et arrivera au printemps.

