Lena Waithe répond aux accusations d’avoir volé le concept de «chambre des filles»

Lena Waithe répond à l’accusation d’avoir volé le concept de sa prochaine émission “Girls Room”.



Lena Waithe a été accusée d’avoir volé l’idée de sa nouvelle série, Girls Room, après la sortie de la bande-annonce de l’émission. Mercredi, Waithe est allée sur Twitter pour répondre, soutenant qu’elle n’avait pas repris le scénario de la scénariste d’Atlanta Nina Lee. «J’ai été amené à écrire les scripts et à produire le contenu. Je n’ai jamais vu le travail de Nina Lee et je ne volerais jamais le travail d’un autre artiste », a écrit Waithe.

«En tant que créatrice moi-même, je ne peux qu’imaginer comment elle doit se sentir et je compte sur #Dove pour nous donner plus de clarté sur la situation», a-t-elle ajouté.

Après la première de la bande-annonce vendredi dernier, Nina Lee a attiré l’attention sur les similitudes entre le travail de Waithe et le sien et a reconnu que le scénario était le même. Le projet de Lee, également intitulé The Girls Room, a été créé en 2017. «J’ai fait beaucoup d’erreurs en ce qui concerne ce spectacle. Des erreurs que je peux encore ressentir. Et j’aimerais savoir alors ce que je sais maintenant. Nous étions jeunes et ne savions pas ce que nous avions sur les mains. Mais merci à toutes les personnes impliquées! J’ai écrit 4 émissions depuis lors, donc si vous êtes un investisseur holla pour moi “, at-elle tweeté.

Dove, qui s’est associée à Waithe dans l’émission, a publié une déclaration à TheGrio, disant: «Dove a commencé à travailler sur Girls Room avec nos partenaires au début de 2017, et nous sommes fiers de nous être associés à ATTN: et Lena Waithe pour apporter la vision à la vie. Le nom de la série a été développé avant Lena ou ATTN: a été ajouté au projet et a été sélectionné parce que nos scènes se déroulent principalement dans la «Girls Room», toute similitude avec d’autres projets créatifs est entièrement involontaire. »

Découvrez la bande-annonce ci-dessous).

