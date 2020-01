Lena Waithe serait en train de sortir avec cette actrice après sa séparation d’avec Alana Mayo

Les gens sont toujours choqués après l’annonce du divorce de la directrice de Queen & Slim, Lena Waithe, et de sa femme, Alana Mayo. La paire devrait être dans le bonheur conjugal et apprécier d’être des jeunes mariés après s’être mariés il y a moins d’un an, mais ils sont maintenant au milieu d’une rupture. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Waithe avait été infidèle, conduisant au dépôt de plainte. Les choses deviennent désordonnées alors que des rapports ont fait surface selon lesquels Waite sortait avec la star et actrice de Broadway, Cynthia Erivo.

Lena Waithe et Alana Mayo annoncent leur séparation au milieu d’accusations de fraude

Deux mois seulement après que Waithe a dit au monde qu’elle et Mayo s’étaient mariés en secret, le couple a publié une déclaration commune les concernant. Le magazine PEOPLE a partagé une déclaration du représentant de Waithe.

“Après mûre réflexion et réflexion, nous avons décidé de nous séparer”, ont-ils déclaré. “Nous n’avons que du soutien les uns pour les autres et vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période.”

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie spontanée au palais de justice de San Francisco. «Nous nous sommes faufilés et l’avons fait, vous savez. Nous n’avons pas vraiment fait d’annonce ni de gros… vous savez », a révélé Waithe lors d’une apparition au Ellen DeGeneres Show en novembre dernier. Le créateur de Chi a déclaré que l’impulsion du moment du mariage était l’idée de Mayo.

Waithe a proposé à Mayo le jour de Thanksgiving en 2017. Le couple est sorti trois ans avant leurs fiançailles. Waithe est la première relation homosexuelle de Mayo et Waithe a été ouverte sur son amour pour Mayo.

«Elle aide vraiment à me garder au sol», a déclaré Waithe lors du Dave Chang Show à l’époque. “Quand je rentre à la maison après avoir remporté un Emmy, elle me dit:” N’oubliez pas de retirer le recyclage. “Ce sont ces choses qui, je pense, sont vraiment utiles. Elle est tellement décontractée à ce sujet. “

Alors que les fans étaient stupéfaits de ce qui semblait être une rupture soudaine, le blogueur Love B Scott a affirmé que la séparation survient après que Mayo se soit lassée des tricheries de sa femme. Le site a également affirmé que le mariage devait apaiser Mayo et un moyen pour Waithe de s’excuser pour ses indiscrétions.

Lena Waithe serait en train de sortir avec Cynthia Erivo

Apparemment, Waithe n’était pas seulement une tricheuse en série, mais elle est déjà dans une autre relation à part entière. Bossip a exclusivement rapporté que des sources affirmaient que Waithe sortait avec la star de Harriet, Cynthia Erivo. Les deux se seraient rencontrés en 2018 et sont devenus rapidement des amis. On dit que cette amitié s’est transformée en relation amoureuse.

Les allégations ont commencé après qu’un compte Twitter à la traîne a publié sur les deux.

«Est-ce que tout le monde sait que Cynthia Erivo et Lena Waithe ont une histoire d’amour secrète?!? N’est-ce pas Lena mariée et depuis quand Cynthia était-elle lesbienne ??? J’ai entendu dire qu’ils avaient tous les deux été aperçus en train de se tenir la main et de s’embrasser aux Golden Globes.

Est-ce que tout le monde sait que Cynthia Erivo et Lena Waithe ont une histoire d’amour secrète?!? Lena n’est-elle pas mariée et depuis quand Cynthia était-elle lesbienne ??? J’entends qu’ils ont tous les deux été aperçus se tenant la main et s’embrassant aux Golden Globes .. # 2020 semble bon jusqu’à présent .. https://t.co/lfDryqYb8H

– weareofficial (@okweseeyou) 7 janvier 2020

La marque Jasmine a exploré une chronologie des interactions publiques de Waithe et Erivo.

«J’ai enfin trouvé ma sœur. Lena, tu es absolument tout », a écrit Erivo dans un article Instagram en 2018.« Tu es la perfection. Quelle rencontre des esprits, heureux de vous avoir dans ma vie! Coincé comme de la colle !!! SHINE QUEEN SHINE !! ”

Waithe a répondu: «Je vis pour vous! Si heureux que nos chemins se soient finalement croisés, soeur! Merci d’être le clou de mon xoxo nocturne. »

Ils ont posé ensemble dans un fabuleux cliché avec d’autres acteurs de premier plan au MET Gala le soir même de leur rencontre.

Waithe a également jailli sur Erivo à Variety avant le Festival du film de Palm Springs où elle et Erivo recevaient des prix.

«La première fois que je l’ai rencontrée, c’était au MET Gala et je l’avais vue deux fois dans« The Color Purple »… J’étais tellement excitée de la voir et nous avons fait tout ça comme« Oh mon Dieu »et avons échangé des numéros et nous étions juste », a déclaré Waithe.

Erivo et Waithe ont assisté ensemble aux Golden Globes 2020. Bossip a également affirmé que les deux avaient emménagé ensemble. Waithe ni Erivo n’ont parlé des allégations.