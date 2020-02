L’enfance de Jessica Simpson est une célébrité

Les enfants des années 90 se réjouissent! Vos pop stars préférées font leur grand retour. Shakira et Jennifer Lopez ont fourni un petit teaser avec leur retour à la mi-temps du Super Bowl et maintenant Jessica Simpson fait le tour des médias pour promouvoir son nouveau livre, “Open Book”.

Le livre, qui a été publié le 4 février, aborde tout, des relations passées aux problèmes de santé mentale. Dire qu’il y a des surprises serait un euphémisme certain. Une surprise est le béguin d’enfance des célébrités du chanteur.

Jessica Simpson a connu un succès précoce en tant que pop star en petits groupes

Jessica Simpson | Michael Tran / FilmMagic

Simpson a fait ses débuts à peu près au même moment où de nombreuses autres stars de la pop ont commencé. Pensez Britney Spears, J Lo, NSYNC, Mandy Moore. Elle est de cette génération.

Simpson a sorti son premier single, “I Wanna Love You Forever”, en 1999. La chanson a passé 20 semaines dans les charts Billboard et a culminé au numéro 3.

Mais alors que Simpson a réussi sa carrière de chanteuse, c’est sa relation avec son compatriote pop star Nick Lachey qui a fait d’elle une star. Le couple s’est rencontré lorsque Simpson n’avait que 18 ans. Ils ont officialisé les choses lorsqu’ils se sont mariés en 2002.

Après cela, les choses ont commencé à aller vers le sud. Avec le recul, beaucoup de leurs problèmes conjugaux peuvent être attribués à leur émission de téléréalité, The Newlyweds.

L’émission faisait la chronique de la vie quotidienne du nouveau couple et ne représentait pas nécessairement Simpson sous le meilleur jour. En fait, la chanteuse s’est fait connaître pour son commentaire «Chicken of the Sea» plutôt que pour son chant.

Il s’avère que Nick Lachey n’était pas le premier béguin pour les célébrités de Jessica Simpson

Simpson s’est récemment arrêtée au Jimmy Kimmel Show pour parler de certaines des histoires de son livre. L’une des histoires qui a fait rire l’hôte (et le public) était un conte sur deux garçons d’un petit spectacle appelé The Mickey Mouse Club.

Simpson a rappelé avoir auditionné pour le spectacle et avoir été refusée pour le spectacle, ce qui a conduit à une histoire sur son expérience à l’école de théâtre de Chuck Norris (vous devez regarder le clip). Mais revenons aux garçons – Simpson a dit qu’un jour, longtemps après la fin de son mariage avec Lachey, elle a fini par embrasser Justin Timberlake. Si vous pensez que c’est son béguin pour les célébrités, vous vous trompez.

Simpson a poursuivi en disant qu’après le baiser, l’ancien chanteur de NSYNC a sorti son téléphone et a commencé à envoyer des SMS. Il s’avère que Timberlake a envoyé un texto à son compatriote Mouseketeer, Ryan Gosling. Timberlake et Gosling avaient un pari quand ils avaient 12 ans concernant qui embrasserait le célèbre chanteur en premier. Timberlake envoyait un SMS à son ami pour lui dire qu’il venait de gagner.

Mais Simpson a révélé qu’elle aurait préféré que ce soit Gosling qui l’emporte. Pourquoi? La chanteuse avait le béguin pour Gosling parce qu’il était du Canada et Simpson pensait que c’était exotique parce qu’elle ne savait pas où se trouvait le Canada sur une carte.

Le livre regorge de révélations

Ce n’est pas seulement l’amour de Simpson pour Gosling ou son expérience d’actrice avec Norris qui est ressortie du livre. La chanteuse a également révélé qu’elle avait longtemps lutté contre l’alcool. En fait, elle s’est excusée auprès d’Ellen DeGeneres pour être apparue dans son talk-show ivre.

Une autre révélation choquante – Simpson a également révélé qu’elle avait eu une liaison émotionnelle pendant son mariage avec Lachey. Pendant le tournage de The Dukes of Hazard, Simpson et sa co-star Johnny Knoxville sont devenus très proches.

Simpson dit à l’époque que son mariage touchait à sa fin et qu’elle a commencé à se connecter avec sa co-star. Bien que le chanteur insiste sur le fait qu’il n’y a jamais eu de liaison physique, cela n’a pas d’importance. Simpson dit qu’à ses yeux, une affaire émotionnelle est pire qu’une affaire physique.